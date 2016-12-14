Google выпустила новую ОС

Google представила ОС для интернета вещей Android Things, которая является развитием аналогичной платформы Brillo. В отличие от предшественницы, Android Things позволяет разработчикам использовать инструменты для Android, что должно сделать её гораздо более популярной.

Google представила Android Things

Google выпустила операционную систему Android Things, предназначенную для устройств интернета вещей. В настоящий момент доступна версия для разработчиков, которую можно приспособить под конкретное устройство с помощью Android API и сервисов Google. Систему можно модифицировать под различные маломощные приборы, в том числе аудиоустройства, камеры безопасности, роутеры и т. п.

Google заключила партнёрство с рядом производителей аппаратуры, что бы Android Things могла работать с мини-компьютерами для интернета вещей Intel Edison, NXP Pico и Raspberry Pi 3. Предполагается, что теперь эти устройства будут получать обновления и патчи от Google. Одновременно компания выпустила набор периферийных инструментов, позволяющий создавать аппаратные системы интернета вещей.

Brillo как первая попытка

Android Things создана на базе платформы для подключаемых устройств Brillo, которую Google выпустила в мае 2015 г. Brillo также была рассчитана на маломощные устройства, в перспективе компания обещала приспособить её к объёму оперативной памяти в 32 Мб. Создание платформы был отчасти связано с тем, что до этого Google приобрела разработчика умных терморегуляторов Nest.

В отличие от Brillo, при работе с Android Things можно использовать те же инструменты, которые предназначены для работы с Android: Android Studio, Android SDK, Google Play Services, Google Cloud Platform и другие. Это должно помочь Android Things добиться большей популярности среди разработчиков, чем удалось её предшественнице.

Аппаратный инструментарий для Android Things позволяет создать собственную систему интернета вещей

Протокол Weave

Android Things не обеспечивает автоматического подключения умного устройства к смартфону, на котором установлен Android. Для этого по-прежнему необходимо будет использовать отдельный коммуникационный протокол Weave, созданный Google в 2015 г. Поддержка Weave будет интегрирована в Android Things в более поздней версии для разработчиков, после чего ОС должна будет стать полноценным аналогом решения HomeKit от Apple.

Google также объявила, что достигла договорённостей об использовании Weave рядом производителей техники, в том числе Belkin WeMo, LiFX, Honeywell, Wink, TP-Link и First Alert. Вместе с выходом Android Things протокол также получил обновление и новый набор инструментов для разработки, который теперь позволяет модифицировать Weave для умных осветительных приборов, выключателей и терморегуляторов. В ближайшее время Google собирается расширить список приборов.

Использование единого протокола коммуникации должно помочь подключаемым устройствам обмениваться информацией друг с другом. Проблемой интернета вещей может стать отсутствие единого стандарта коммуникации у разных производителей. Разработчики стараются учитывать это при создании программ для подключаемых устройств. В частности, когда в мае 2015 г. Samsung пообещала объединить все свои приборы в одну умную систему, она уточнила, что к этой системе смогут подключаться устройства других производителей.