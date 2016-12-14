Флэш-СХД стал стандартом для высокопроизводительных дата-центров

Большинство высокопроизводительных дата-центров уже сейчас используют флэш-память, стремясь ускорить доступ к данным на фоне постоянного роста их объемов. При этом организации продолжают все активнее переходить в облака.

90% HPC дата-центров используют флэш

Большинство HPC дата-центров (дата-центры для высокопроизводительных вычислений) на сегодняшний день уже используют разные формы флэш-памяти, чтобы ускорить свою работу, говорится в новом отчете от компании DataDirect Networks.

Флэш-носители данных сейчас представлены в более чем 90% всех HPC дата-центров, о чем свидетельствует опрос 143 ИТ-профессионалов. Исследование также показало, что около 80% высокопроизводительных дата-центров применяют в своей работе гибридные флэш-носители (в них используются обычный HDD и накопитель на основе флэш-памяти) для кеширования операций или ускорения сбора данных. Несмотря на то, что all-flash накопители в последнее время демонстрируют более чем впечатляющие показатели производительности, только 10% опрошенных заявили, что они применяют этот тип систем хранения данных.

«Для многих компаний, ориентированных на цифровую трансформацию своего бизнеса, идея создания центра обработки данных только на флэш-накопителях перешла в плоскость практической реализации. Это верно и для нашей страны, где мы регистрируем интерес к флэш-решениям как со стороны государственных структур, так и от частных организаций: крупных сервис-провайдеров и ИТ-компаний. Доля all-flash СХД в общем объеме российских продаж составила 50%. Тем не менее, наше недавнее исследование показало, что, несмотря на появление нового высокопроизводительного программного обеспечения и тенденцию к снижению цен на флэш-СХД, еще не все главы компаний и организаций в полной мере понимают их реальную пользу для бизнеса. Мы работаем над минимизацией барьеров и рисков, связанных с переходом на флэш, чтобы клиенты могли максимально легко и с выгодой для себя использовать весь потенциал дата-центра, в котором установлены только этот тип СХД», — отметила глава представительства NetApp в России и странах СНГ Татьяна Бочарникова.

Переход на облачные услуги продолжается

Также авторы отчета констатируют, что применение облачных услуг продолжает становиться все более распространенным среди национальных исследовательских лабораторий, производителей нефти, научных компаний и других организаций, которые предъявляют большие требования к своих ИТ-системам. 37% опрошенных заявили, что они планируют применять облака для обеспечения по крайней мере какой-то части своих потребностей в хранении данных в 2017 г. Это говорит о росте на 10% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, такие компании, по мнению экспертов, обычно стараются избегать публичных облачных сервисов для удовлетворения своих нужд в HPC хранении данных, предпочитая вместо этого приватные и гибридные облачные решения (80% опрошенных).

Около 80% высокопроизводительных дата-центров применяют в своей работе гибридные флэш-носители

«Эти ответы согласуются с тенденциями, наблюдаемые DDN в разговорах со своими клиентами, среди которых превалируют организации, отказывающиеся от публичных облачных услуг из-за их высокой стоимости, проблем со скоростью и переносом данных. Использование приватных и гибридных облаков продолжает расти , несмотря на то, что многие HPC организации сейчас хранят значительные объемы своих данных в публичных облаках, как и ожидалось примерно год назад», — говорит старший директор по маркетингу DataDirect Networks Лора Шепард (Laura Shepard).

Главная задача — производительность

Неудивительно, что ИТ-специалистам HPC дата-центров каждый год приходится иметь дело со все большими и большими объемами данных. 30% опрошенных заявили, что сейчас они управляют более чем 10 Пбайт данных, что на 5% больше, чем годом ранее. Большинство (73%) заявили, что у них хранится больше одного петабайта.

«Несмотря на то, что по результатам опроса DataDirect Networks около 30% ИТ-команд работают больше, чем с 10 Пбайт памяти, реалии сегодня таковы, что нагрузки и объемы данных растут с огромной скоростью. Именно поэтому NetApp первым в отрасли разработал новые SSD-накопители емкостью 15 Тбайт», — констатирует Татьяна Бочарникова.

Помимо того факта, что растущие объемы данных требуют увеличения мощностей, проблемой также является обеспечение быстрого доступа к этим данным со стороны приложений. «Производительность остается главной задачей. Поэтому не удивительно, что 90% опрошенных используют в своих дата-центрах флэш», — резюмировала Шепард.