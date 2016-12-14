AMD выпустила «убийцу» игровых процессоров Intel

Тест на максимуме

Компания Advanced Micro Devices (AMD) заявила о готовящемся в начале 2017 г. запуске новых процессоров под брендом Ryzen, которые призваны обновить топовые геймерские конфигурации ПК, составив конкуренцию чипам Intel. Как сообщает Bloomberg, компания продемонстрировала тестовую версию процессора, базирующуюся на архитектуре ядра Zen (бывшее Summit Ridge), сравнив его по характеристикам с Intel Core i7 9600k.

Издание отмечает, что в тестах чип AMD, работавший при этом не с полной производительностью, не только не уступил i7, но и потреблял меньше электроэнергии. Тестировали процессоры на игре Battlefield с разрешением 4К и максимальными настройками «ультра ». «Я знаю, что пользователи возлагают на Zen большие надежды. Мы продолжим работу над ним», — цитирует издание исполнительного директора AMDЛизу Су (Lisa Su).

Спасение в Zen

Первая версия процессора Zen, ориентированная на геймеров и тех, кто сам составляет конфигурацию своего ПК, по словам представителей калифорнийской компании, «будет на 40% лучше своих предшественников».

AMD анонсировала «убийцу» геймерских чипов Intel

По данным Bloomberg, доля AMD на рынке процессоров за последние пять лет упала вполовину, хотя раньше компания выпускала более трети чипов для всех ПК. В 2013 г. прошел слух о возможном слиянии AMD с Intel, однако он не подтвердился. После того, как в октябре 2014 г. Лиза Су взяла на себя руководство AMD, дела компании начали поправляться, но происходило это за счет игровых приставок (к примеру, AMD Jaguar оснащена консоль Xbox One).

Нейросетевое преимущество

Что касается технических характеристик новых Ryzen, то, по предварительным данным, процессоры будут восьмиядерными с тактовой частотой не менее 3,4 ГГц (Summit Ridge демонстрировал лишь 3 ГГц). Также в пресс-релизе самой AMD компания отметила такие преимущества нового процессора как сотня встроенных датчиков, регулирующих температуру и другие характеристики Ryzen, «умную» функцию Precision Boost, регулирующую тактовую частоту в зависимости от нагрузки вместе с расширенным частотным диапазоном (по сути, автоматическая настройка процессора), а также некий искуственный интеллект с прогнозированием на основе нейросети (Neural Net Prediction). Он обеспечит работу приложений с учетом алгоритмов того, как они работали ранее.

«Рынок настольных ПК ждут перемены: это и виртуальная реальность, и 3D, и киберспорт, требующие значительного объема вычислительной и графической мощности. Для этого мы разработали Ryzen», — добавил старший вице-президент AMD(Jim Anderson).