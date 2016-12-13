Продажи флэш-памяти растут, хотя рынок систем хранения данных падает

Продажи систем флэш-памяти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки продолжают расти, несмотря на то, что общие показатели на рынке хранения данных падают. Россия — одна из немногих стран региона, где в III квартале 2016 г. был зафиксирован рост.

Рынок флэш-памяти вырос на 76,4%

Общие доходы на рынке систем внешнего хранения данных в III квартале текущего года в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) упали на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $1,49 млрд. При этом, рынок флэш-памяти продемонстрировал впечатляющий рост: продажи систем хранения All-flash выросли сразу на 76,4%, тогда как доходы в сегменте гибридных флэш-массивов показали годовой рост на 3,5%. Об этом говорится в новом отчете от компании International Data Corporation (IDC).

Общий спад отмечается за счет значительного падения продаж традиционных жестких дисков — HDD-систем, показатели которых в III квартале 2016 г. упали на 33,6%. «Непредвиденные факторы, такие как макроэкономическая нестабильность и различные перебои у поставщиков, в сочетании с ускорением развертывания облачных услуг и консолидацией инфраструктуры, ведут рынок EMEA к падению в течение уже семи кварталов подряд. Из позитивных моментов, можно отметить, что сегмент All-flash систем сохранил сильный рост в регионе, почти в два раза увеличив свои продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — прокомментировала Сильвия Коссо (Silvia Cosso), старший аналитик IDC.

Российский рынок снова начинает расти

Также эксперты IDC отмечают, что, несмотря на общее падение продаж на рынке стран Центральной и Восточной Европы, Россия продемонстрировала обнадеживающий рост по сравнению с прошлым годом.

В Западной Европе продажи упали на 5% по сравнению с прошлым годом до $1,06 млрд. При этом, как и в других странах региона EMEA, отмечается значительный рост продаж флэш-систем, в первую очередь AFA, которые в совокупности отвечают за 68% от общих расходов на системы общего хранения данных в регионе. В крупнейших странах Западной Европы, таких как Британия, Германия и Франция, отмечают наиболее значительное падение продаж, которое превысило 10%.

«Продолжающий расти интерес к облачным сервисам и гиперконвергентным системам в развитых странах, таких как Британия, Германия и Франция, в сочетании с геополитическими сложностями, негативно повлиял на продажи традиционных внешних систем хранения данных в этих странах. Но флэш-системы несколько компенсируют это падение, оставаясь в тренде и обеспечивая значительный рост продаж», — добавила Арчана Венкатраман (Archana Venkatraman), аналитик IDC.

Hitachi сообщает о росте более чем на 50%

Также интересно отметить, что большинство крупнейших поставщиков данного рынка в отчетный период продемонстрировали отрицательные показатели продаж, тогда как компания Hitachi сообщила о росте доходов в сегменте систем хранения данных в III квартале 2016 г. сразу на 50,7% по сравнению с тем же периодом 2015 г. Продажи Hitachi вросли с $96,1 млн до $144,8 млн.

«Компания Hitachi Data Systems действительно сохраняет рост показателей выручки на фоне общего падения рынка систем хранения региона EMEA. Причиной тому послужил выпуск линейки решений уровня «mid-range» Hitachi VSP Gx00 — технологий, доступных не только бизнесу сегмента Enterprise, но и предприятиям среднего уровня», — прокомментировали представители Hitachi.

Hitachi разработала дисковый массив с рыночным преимуществом: в решения линейки VSP Gx00 заложен тот же микрокод и та же операционная система Hitachi Storage Virtualization Operating System, что и в системах старшего класса Hitachi VSP G1000. При этом, решения линейки сконструированы из более доступных компонентов, что значительно снижает их стоимость.

«В итоге клиенты компании получили возможность использовать современные технологии для работы с данными и при этом наглядно видеть, как окупаются их инвестиции. Ведь фактически, средние и старшие системы хранения Hitachi теперь обладают почти что одинаковым функционалом: решения VSP Gx00, как и системы корпоративного уровня, поддерживают сервисы виртуализации дискового пространства, динамического выделения ресурсов хранения, миграции данных без их разрушения, автоматическое распределение данных по уровням хранения, поддержку твердотельных накопителей корпоративных систем хранения, защиту и репликацию данных», — подчеркивают в Hitachi.