Google отказалась от разработки беспилотного автомобиля

Google заморозила создание собственного беспилотного автомобиля, чтобы сосредоточиться на разработке более консервативных моделей совместно с Fiat Chrysler. Первое Google-такси, с рулём и педалями, появится на улицах в конце 2017 г.

Google отказалась заканчивать Google-мобиль

Google отказалась от мысли создать собственный беспилотный автомобиль, лишённый руля и педалей. Вместо этого компания будет сотрудничать с известными производителями авто над созданием более традиционных моделей, с рулём и педелями. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщил ресурс The Information.

К концу 2017 г. компания намерена выпустить на улицу автономный автомобиль совместного производства, который будет работать как такси. Google считает, что использование авто в качестве такси поможет собрать больше данных о работе беспилотного управления, чем если бы машина простаивала часами в гараже владельца. Соответственно, компания быстрее усовершенствует экспериментальную аппаратуру и ПО.

Корпоративная дилемма

Инициаторами прекращения разработки Google-мобиля стали гендиректор компании Ларри Пейдж (Larry Page) и финдиректор Рут Порат (Ruth Porat). Существующий план по самостоятельному созданию автомобиля без руля и педалей они сочли непрактичным. Решение было принято вопреки стремлению основателя Google Сергея Брина (Sergey Brin) разработать собственное авто от начала до конца.

Подразделение Google по разработке беспилотного автомобиля называется Chauffeur. Оно является частью более крупной бизнес-единицы Google X, которая отвечает за передовые разработки и контролируется Брином. Согласно решению Пейджа, Chauffeur вскоре отделится от Google X и станет самостоятельной единицей в составе зонтиковой компании Alphabet, к которой относится и собственно Google.

Google начала разработку беспилотного автомобиля без руля и педалей в 2009 г.

Сотрудничество с Fiat Chrysler

В настоящий момент итальянская компания Fiat Chrysler разрабатывает вместе с Google беспилотный автомобиль с рулём и педалями. Основой для модели стал минивэн Pacifica, выпуск которого Fiat Chrysler начала в 2016 г. Если прототип пройдёт испытания, то именно он и станет первым Google-такси.

Google и Fiat Chrysler подписали соглашение о совместном производстве 100 подключаемых гибридных автомобилей в мае 2016 г. Сейчас помимо Pacifica в распоряжении Google есть кроссоверы Lexus RX и собственные прототипы. Тот факт, что к автопарку компании добавится минивэн, способный вместить до 8 человек, говорит о решимости компании сделать беспилотное такси реальностью, пишет ресурс The Verge.

Pacifica отличается от Lexus RX тем, что Google будет от начала до конца работать с Fiat Chrysler над созданием аппаратуры и софта для беспилотного управления. Партнёры совместно подберут персонал для завода в Мичигане, расположенного недалеко от главного офиса Fiat Chrysler в США. В случае с Lexus RX дело ограничилось тем, что Google самостоятельно переоборудовала уже готовую модель, без сотрудничества с производителем.

История Google-мобиля

Google начала разработку собственного беспилотного автомобиля без руля и педалей в 2009 г. Его отличие от решений других компаний с самого начала заключалось в том, что водитель не мог вмешиваться в процесс управления – он просто садился в салон, нажимал кнопку и говорил адрес. Всё остальное машина должна была сделать сама.

В 2010 г. компания успешно испытала прототип, который преодолел без участия человека в общей сложности 1,6 тыс. км. В 2011 г. Google смогла пролоббировать в штате Невада закон, позволяющий выпускать такие авто на общие дороги, и уже в 2012 г. получила от властей штата первую лицензию.

В 2014 г. компания представила публике стопроцентно автономный прототип беспилотного авто без руля и педалей. К тому времени общий пробег Google-мобилей составлял уже более 1,1 млн км. В июле 2015 г. произошла первая авария с участием такого авто, в которой пострадали люди, а в феврале 2016 г. случилась первая авария по вине бортового компьютера.

К недостаткам Google-мобилей относят то, что они плохо распознают объекты в условиях ограниченной видимости, например, не отличают человека от столба во время снегопада, несмотря на передовую систему сенсоров. Даже в хорошую погоду машина не может отличить пешехода от полисмена. Кроме того, Google-мобиль не умеет парковаться.