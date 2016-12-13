Huawei: Сейчас национальные облака строятся по всему миру

Национальная облачная платформа

Сегодня одним из движущих факторов развития облаков становится Федеральный закон №242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях», который требует хранить персональные данные россиян в России. Интересно, что похожие законодательные инициативы существуют по всему миру и, например, недавно были реализованы в Германии, где компания Huawei в технологическом партнерстве с Deutsche Telekom создала национальную облачную платформу Open Telekom Cloud, которая становится прямым конкурентом облаков Amazon в Европе.

До этого многие немецкие компании предпочитали услуги известных американских облачных провайдеров, имеющих дата-центры в удобной близости в Европе, но после разоблачений Эдварда Сноудена политика государства и крупнейших немецких предприятий была существенно пересмотрена. Согласно новому немецкому законодательству, все коммерческие и персональные данные теперь должны храниться исключительно в Германии. Возможностью получить новых клиентов воспользовалась компания Deutsche Telekom, которая совместно со своим дочерним интегратором T-Systems и компанией Huawei, в короткие сроки создали национальную облачную платформу на базе OpenStack и обеспечила конкурентное ценообразование, функционал и удобную миграцию с платформы Amazon на облачную платформу Deutsche Telekom.

Экономия или все-таки нет

Распространенная проблема для многих традиционных организаций— это недооценка рисков и затрат на разработку собственных ИТ-продуктов исключительно силами собственных разработчиков. Ресурсов, чтобы сделать это самостоятельно, опираясь только на open-source, как правило, нет даже у крупных игроков. Часто складывается ситуация, когда разработчики выбирают открытое решение, которое хочется спроектировать и создать самим. В результате разработка затягивается на годы, уходят ресурсы, а результата нет. В итоге — разочарование руководства в самой технологии. Поэтому готовые прединтегрированные решения, построенные на открытых стандартах, выходят для заказчика дешевле и позволяют получать результаты быстрее.

По поводу экономии мнения участников форума разделились. Стоимость владения инфраструктурой при переходе в облака, по некоторым версиям, снижается от 30-40% до нескольких раз. По мнению же другой части слушателей в зале и самого Артура Пярна, облака – это не всегда дешево: «Сколько мы ни общались с заказчиками, если сравнивать напрямую стоимость физической инфраструктуры и облачных мощностей, в расчете, например, даже на три года, выходит дороже, есть разные методологии подсчета TCO. Преимущества у облака другие, основные из них – это скорость и удобство».

На перепутье

Основным требованием бизнеса к ИТ является экономия времени. Если говорить не об облачных провайдерах, а о корпоративных заказчиках, с точки зрения стремления к сервисно-ориентированному ЦОДу, облачное решение — идеал, однако, по словам докладчика, «полноценных облаков с автоматизацией, со всеми программно-ориентированными сервисами никто до сих пор у себя не внедрил».

Артур Пярн: Национальные облака делают не только в России, все пытаются построить некие информационные границы

Причина, по мнению Артура Пярна — существующая путаница в технологиях. ИТ-департаменты не знают, какое направление выбрать. Развитие облачного лидера последних лет — OpenStack — вызывает вопросы. В ноябре этого года стало известно, что HP и Mirantis сократили число разработчиков OpenStack, появляются новые альтернативные технологии. Цена ошибки при построении новой инфраструктуры достаточно высока и никто не хочет наступать на грабли.

Решение Huawei

Huawei активно поддерживает и дорабатывает OpenStack, который считает на сегодняшний день и в перспективе важным как некий стандарт, с которым удобно работать. При этом компания не фокусируется на какой-то одной технологии, у нее есть два гипервизора — Xen и KVM, и две реализации на базе каждого — с OpenStack и без, своя полноценная программно-определяемая система хранения данных, своя подсистема виртуализации сетевого стека. Кроме того, Huawei поддерживает сторонние системы виртуализации и может делать это параллельно с построением чего-то нового, если есть такая задача. Также создан портал самообслуживания— заказа необходимой инфраструктуры и оперативного управления. Других готовых портальных решений, которые бы работали «из коробки» на рынке, по информации Артура Пярна, сейчас нет.

У тех, кто создает решения на базе открытого ПО, всегда есть отставание от мейнстрима по версионности, т.к. требуется существенно дорабатывать функционал, отказоустойчивость и безопасность компонент. Но это не всегда важно, судя по глобальным кейсам, т. к. конечному пользователю важна не версия отдельной компоненты OpenStack-а, а стабильно работающий функционал решения. В качестве примеров Артур Пярн привел проекты крупных компаний, таких как «Акадо Телеком», Deutsche Telekom, RUVDS. Причем в случае с Deutsche Telekom были соблюдены требования немецкого правительства по переносу персональных данных на территорию Германии. Т.е. это не только российская история, отметил спикер, все пытаются построить некие информационные границы.

Показательно, что компания Huawei сама использует собственные облачные технологии внутри компании, как для обычных пользователей, так и для своих разработчиков. Облако является географически распределенным — сотни тысяч виртуальных машин работают одновременно, на них работают все системы организации, большинство сервисов предоставляется по модели SaaS. Десятки тысяч разработчиков работают через инфраструктуру виртуальных рабочих столов, тоже собственной разработки. «Можно спросить компанию, предлагающую облачное решение, хостятся ли они сами в этом облаке. — предлагает Артур Пярн. — Многие компании, которые предлагают облака, свои системы хранят на обычных серверах и работают безо всякого облака, хотя облако есть».