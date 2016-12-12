Пропал экс-сотрудник ДИТ Москвы

Пропал человек

В Москве пропал Алексей Зорин, бывший сотрудник Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ), в котором он трудился несколько лет до перехода на другую работу — в ИТ-компанию.

В последний раз Алексея Зорина видели в районе столичной станции метро «Бутырская» вечером 6 декабря около 19:00. О его нынешнем местонахождении и обстоятельствах его исчезновения ничего не известно.

Зорин обладает плотным телосложением, его рост составляет 196 см, 3 ноября текущего года ему исполнилось 28 лет. В день исчезновения на нем были серая куртка, светло-синие джинсы, с собой — черно-коричневый рюкзак. Дома его ждут жена Татьяна и двое детей.

Поисковая операция

Пресс-служба ДИТ сообщает, что поисковая операция Зорина организована добровольческим отрядом «Лиза алерт» по инициативе друзей и бывших коллег Зорина из ДИТ.

В Москве пропал бывший сотрудник ДИТа Алексей Зорин

Поиски стартовали в прошедшие выходные, но пока не дали результатов. Вторая часть поисковой операции начнется в понедельник 12 декабря в 22:00. Штаб развернут в районе метро Новослободская. Добровольцы «Лиза алерт» будут прочесывать район, расклеивать ориентировки и опрашивать возможных очевидцев.





Заявление на проведение розыскных мероприятий родственники Зорина подали в ОВД Северного Медведково.

Трудовая биография Зорина

По данным Алексея Зорина, опубликованным им на своей странице в соцсети Linkedin, в ДИТе он работал с августа 2012 г. и занимался руководством ИТ-проектов, связанных с эксплуатацией общегородских ресурсных систем. В свое портфолио он записал проекты mos.ru, gorod.mos.ru и типовые порталы ОИВ Москвы.

До ДИТа он несколько лет был занят в сфере подбора персонала в компаниях Wallstr, Renault и «Гала-персона». Еще раньше, с октября 2008 г. по март 2009 г. он занимался обучением сотрудников магазинов-партнеров Nokia продуктам и технике продаж.

Алексей Зорин является выпускником Российского государственного социального университета.

Дополнение: 14 декабря 2016 г. волонтеры отряда «Лиза Алерт» заявили, что Алексей Зорин найден.