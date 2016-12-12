Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle
«Техносерв консалтинг» проводит внедрение системы Oracle Siebel CRM для «Газпромнефть-корпоративные продажи». Это первый опыт использования такого полного CRM-инструментария на российских АЗС. Работа с частными клиентами была переведена на CRM Oracle еще в 2013 г.
«Техносерв консалтинг» внедряет Oracle Siebel CRM
«Техносерв консалтинг» завершил первую стадию проекта по внедрению системы работы с клиентами на основе Oracle Siebel CRM в компании «Газпромнефть-корпоративные продажи».
Первая фаза проекта заключалась в автоматизации ряда процессов в работе службы продаж. В их числе оказались хранение информации о клиентах, управление сделками и ведением договоров, управление топливными картами и их лимитами, управление тарифами, доступом к личному кабинету и мобильным приложением клиентов.
В «Техносерв консалтинге» уточнили CNews, что работа «Газпромнефти» с частными АЗС-клиентами была переведена на CRM Oracle Siebel еще в 2013 г. Таким образом, сейчас работа компании со всеми категориями клиентов автоматизирована с помощью продуктов именно этого американского вендора.
Масштаб и уникальность проекта
Количество пользователей системы в «Газпромнефть-корпоративные продажи» превышает 200 сотрудников – это менеджеры по привлечению и сопровождению корпоративных клиентов. Число заправок, на которых можно использовать систему, составляет около 1500 по всей России.
Аналогами Oracle Siebel CRM являются продукты SAP CRM и Microsoft CRM. Однако такую архитектуру, как в Siebel, где система является основным ядром и полностью ведет все взаимодействия с клиентами, в другом продукте невозможно, утверждают в «Техносерв консалтинге». Oracle Siebel CRM состоит полностью из зарубежных компонентов, свободных среди них нет.
В компании уточняют, что созданное решение фактически выходит за рамки CRM, так как система содержит весь операционный набор бизнес-процессов. Данные о транзакциях в режиме реального времени попадают в CRM, там же в реальном времени обрабатываются запросы клиентов из личного кабинета.
Как работает система
В CRM-системе реализована автоматизация всего цикла работы с клиентом, в том числе управление сделкой, лицевым счетом, картами и договором. Для анализа и управления также применяется комплекс аналитической отчетности для служб продаж, коммерческого учета и службы безопасности.
Система Oracle Siebel CRM интегрирована с системой обработки топливных карт, с сайтом предприятия, личным кабинетом клиента и его мобильным приложением, а также с внутренними учетными системами.