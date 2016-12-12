Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle

«Техносерв консалтинг» проводит внедрение системы Oracle Siebel CRM для «Газпромнефть-корпоративные продажи». Это первый опыт использования такого полного CRM-инструментария на российских АЗС. Работа с частными клиентами была переведена на CRM Oracle еще в 2013 г.

«Техносерв консалтинг» внедряет Oracle Siebel CRM

«Техносерв консалтинг» завершил первую стадию проекта по внедрению системы работы с клиентами на основе Oracle Siebel CRM в компании «Газпромнефть-корпоративные продажи».

Первая фаза проекта заключалась в автоматизации ряда процессов в работе службы продаж. В их числе оказались хранение информации о клиентах, управление сделками и ведением договоров, управление топливными картами и их лимитами, управление тарифами, доступом к личному кабинету и мобильным приложением клиентов.

В «Техносерв консалтинге» уточнили CNews, что работа «Газпромнефти» с частными АЗС-клиентами была переведена на CRM Oracle Siebel еще в 2013 г. Таким образом, сейчас работа компании со всеми категориями клиентов автоматизирована с помощью продуктов именно этого американского вендора.

Масштаб и уникальность проекта

Количество пользователей системы в «Газпромнефть-корпоративные продажи» превышает 200 сотрудников – это менеджеры по привлечению и сопровождению корпоративных клиентов. Число заправок, на которых можно использовать систему, составляет около 1500 по всей России.

Систему на базе Oracle Siebel CRM, внедренную «Техносерв консалтингом», можно использовать почти на 1,5 тыс. российских АЗС

Аналогами Oracle Siebel CRM являются продукты SAP CRM и Microsoft CRM. Однако такую архитектуру, как в Siebel, где система является основным ядром и полностью ведет все взаимодействия с клиентами, в другом продукте невозможно, утверждают в «Техносерв консалтинге». Oracle Siebel CRM состоит полностью из зарубежных компонентов, свободных среди них нет.

В компании уточняют, что созданное решение фактически выходит за рамки CRM, так как система содержит весь операционный набор бизнес-процессов. Данные о транзакциях в режиме реального времени попадают в CRM, там же в реальном времени обрабатываются запросы клиентов из личного кабинета.

Как работает система

В CRM-системе реализована автоматизация всего цикла работы с клиентом, в том числе управление сделкой, лицевым счетом, картами и договором. Для анализа и управления также применяется комплекс аналитической отчетности для служб продаж, коммерческого учета и службы безопасности.

Система Oracle Siebel CRM интегрирована с системой обработки топливных карт, с сайтом предприятия, личным кабинетом клиента и его мобильным приложением, а также с внутренними учетными системами.