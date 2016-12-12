Вслед за дополненной реальностью появятся «дополненные люди»

Внедрение третьей платформы

Эксперты компании IDC обнародовали технологический прогноз FutureScape, включающий наиболее перспективные тенденции ближайшего будущего. В своем прогнозе аналитики исследовали новую парадигму развития компьютерной индустрии — так называемую «третью платформу», объединяющую социальные, мобильные, облачные технологии и большие данные. По мнению экспертов IDC, в ближайшие три-четыре года цифровая трансформация достигнет макроэкономического масштаба, создав основу для начала эры DX Economy (DX — digital transformation, цифровая трансформация).

«Мы находимся сейчас в точке преломления, когда цифровая трансформация переходит от статуса проекта или инициативы к статусу стратегического императива. Каждое растущее предприятие, вне зависимости от его возраста или рынка, должно стать «цифровым аборигеном» в плане мышления руководства и сотрудников, бизнес-процессов. Внедрение третьей платформы происходит гораздо быстрее, чем ожидалось, и предприятия, идущие в ногу с эрой цифровой трансформации, получат конкурентные преимущества», — отметил старший вице-президент IDC Фрэнк Генс (Frank Gens).

В прогнозе FutureScape аналитики отметили десять, по их мнению, наиболее перспективных трендов. К 2020 г. 50% компаний из списка Global 2 000 (список 2 тыс. крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes) будут видеть приоритетом своего бизнеса способность создавать связанные с цифровыми технологиями продукты и услуги. Для лидеров рынков основным источником быстрого роста доходов станут информационные технологии. Чтобы достичь этого, в эру DX Economy во всем мире будет вложено к 2019 г. $2,2 трлн — почти на 60% больше, чем в 2016 г. Также, по мнению экспертов, к 2019 г. на связанные с третьей платформой технологии компании будут тратить около 75% всех расходов на ИТ (ранее аналитики IDC предположили, что цифра составит 60%, однако динамика развития третьей платформы скорректировала прогноз).

Рынок ждет битва платформ искусственного интеллекта



Что касается облачных приложений, на них, в соответствии с прогнозом, бизнесмены будут тратить порядка 65% всех расходов на ИТ. При этом «облака» будут трансформироваться, укрупняясь и становясь более ориентированными на отрасли. В итоге не менее 75% этого рынка к 2020 г. сосредоточится под контролем пяти компаний, работающих по моделям IaaS/PaaS (IaaS — инфраструктура, как услуга, PaaS — платформа, как услуга).

В ближайшие годы бизнесмены будут тратить на облачные технологии 65% своего ИТ-бюджета

Аналитики IDC полагают, что к 2019 г. 40% инициатив в области цифровой трансформации и 100% всех проектов в сфере интернета вещей будут связаны с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). В 2018 г., по прогнозу экспертов, на рынке развернется «Битва ИИ платформ» — состязание разработчиков когнитивного искусственного интеллекта. Ее участниками станут, в том числе, Amazon, Google, IBM и Microsoft. Кроме того, в 2017 г. не менее 30% компаний из списка Global 2 000 будут экспериментировать с технологиями виртуальной и дополненной реальности, а к 2021 г. более миллиарда жителей планеты будут пользоваться этими технологиями. Кроме того, к 2018 г. количество облачных платформ для отраслевого взаимодействия (Industry Collaborative Clouds, ICC) утроится, их число дойдет до 450. По словам аналитиков, на основе ICC будут формироваться «индустриальные перекрестки». Ориентированных на данные ICC, которых сейчас 50, к концу 2018 г. станет 150.

В числе других прогнозов цифрового будущего эксперты назвали рост количества выделенных в компаниях отделов, занимающихся вопросами цифровой трансформации, увеличение числа посредников-брокеров в облачных сервисах, разработку новых стандартов цифровой работы и цифрового качества — своего рода бенчмарков. Также ожидается появление к 2020 г. первой волны товаров и услуг для частных потребителей, связанных с интеграцией цифровых технологий в человеческий организм — «Дополненный человек».