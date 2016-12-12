Возвращение легенды: Первые Android-смартфоны Nokia будут недорогими. Цена

После официального подтверждения 10-летнего эксклюзива на торговую марку Nokia компанией HMD global Oy и передаче прав на разработку и выпуск Foxconn, появилась первая информация о ценовом позиционировании этих моделей. С определенной долей вероятности Android-смартфоны Nokia начнут с демпинга в среднем ценовом сегменте.

Первые цены на смартфоны Nokia прозвучали в рупиях

Ситуация с дальнейшей судьбой использования торговой марки Nokia для мобильных устройств постепенно начинает переходить из разряда слухов к информации из официальных источников. На днях Арто Нуммела (Arto Nummela), исполнительный директор недавно созданной HMD Global, которая получила экслюзивные 10-летние права на выпуск гаджетов под брендом Nokia, в интервью агентству Reuters заявил, в частности, что «Индия является ключевым рынком для следующей фазы путешествия Nokia».

Практически одновременно с этим заявлением сайт NokiaPowerUser со ссылкой на «собственные заслуживающие доверия источники» рассказал о ценах на первые Android-смартфоны Nokia, которые, как ожидается, будут представлены в конце февраля в рамках ежегодной конференции Mobile World Congress 2017 (MWC).

Согласно данным NokiaPowerUser, цена младшей модели Nokia D1C с 2 ГБ оперативной памяти составит 10.000 индийских рупий (примерно $150), старшая модель с 3 ГБ оперативной памяти будет доступна по цене порядка 13.000 рупий (около $200).

Куда целится Nokia: Индия, Индонезия и Россия

Первые же утечки ценовой информации, прозвучавшие в индийских рупиях, могут оказаться не случайными, особенно в контексте интервью главы HMD Global. По словам Арто Нуммела, в настоящее время его команда прорабатывает варианты восстановления и расширения взаимоотношений с различными операторами сотовой связи и розничными сетями разных стран.

Основная цель этой стратегии заключается в завоевании расположения многочисленных поклонников бренда Nokia на таких быстро растущих рынка как Индия, Индонезия и Россия.

Предполагаемый смартфон Nokia D1C

Согласно информации аналитиков из маркетингового агентства Strategy Analytics, на долю Nokia до сих приходится одна десятая всех продаж мобильных телефонов. хотя в последние годы компания значительно уступила таким компаниям как Samsung и TCL (китайский производитель смартфонов под торговой маркой Alcatel).

Дебютные смартфоны Nokia: невысокие цены, средние характеристики, агрессивный маркетинг

Согласно предварительной информации, дебютные смартфоны Nokia D1C будут представлены в двух версиях. Ключевым отличием станет диагональ дисплея: 5 дюймов и 5,5 дюймов, при одинаковом разрешении экрана Full HD (1920х1080 пикселей). Еще одним отличием версий станет объем встроенной операционной памяти: 2 ГБ у одной модели и 3 ГБ у другой. Наконец, различие версий будет также представлено различным разрешением основных тыловых камер: в одном варианте речь идет о 13 МП сенсоре, во втором о 16 МП.

Остальные характеристики обоих версий Nokia D1C ожидаются схожими: набор логики Qualcomm Snapdragon 430 (8 ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графическая подсистема Adreno 505), операционная система Android Nougat 7.0, 16 ГБ (по другим данным 32 ГБ) встроенной пользовательской памяти, 8 МП фронтальная селфи-камера с фиксированным фокусным расстоянием.

Предполагаемый смартфон Nokia D1C

Суммарные характеристики смартфонов Nokia D1C можно назвать соответствующими верхнему ценовому уровню бюджетных моделей или нижнему ценовому уровню «мейнстрима». Сейчас в сравнимой с Nokia D1C «весовой категории» выступают такие модели, как, например, Xiaomi Redmi 3S и Redmi 4, Meizu m3s и Lenovo K6 Power.

Если характеристики новых смартфонов D1C действительно подтвердятся, как и прозвучавший уровень цен на эти модели, обновленному Android-бренду Nokia будет сложно противопоставить что-либо веское против ближайших конкурентов в этом сегменте кроме, собственно, своего имени.

Подвох может скрываться в новой модели бизнеса по выпуску телефонов. В этот раз Nokia не собирается возрождать собственное производство: продвижением смартфонов и планшетов на платформе ОС Android под маркой Nokia намерена заниматься учрежденная в мае 2016 г. HMD global Oy со штатом преимущественно из ветеранов Nokia, которая планирует инвестировать в ближайшие три года как минимум €500 млн в маркетинг этой марки. Непосредственно производством и дистрибуцией смартфонов будет заниматься FIH Mobile, подразделение тайваньской компании Foxconn, а разработка аппаратов будет вестись прямо в R&D центрах Foxconn.

Такой сильный игрок как Foxconn, который хорошо известен во всем мире в качестве крупнейшего контрактного производителя техники Apple, вполне может позволить себе серьезные ценовые маневры. В настоящее время Foxconn планирует широкомасштабную кампанию по выводу собственного бренда на рынок США. Игра с брендом Nokia может оказаться комплиментарным противовесом компании на рынках развивающихся стран.

В любом случае, обозреватели телеком-рынка ожидают от Foxconn весьма агрессивной политики при продвижении смартфонов Nokia, так что озвученные цены на первые смартфоны в момент начала продаж могут оказаться значительно ниже.