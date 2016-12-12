Генпрокуратура недовольна: Открытый Медведевым технопарк не производит продукции

Генпрокуратура недовольна итогами реализации ФЦП создания технопарков. Особой критики силового ведомства удостоился технопарк при МФТИ, который Минкомсвязи в последний момент включило в ФЦП: он до сих пор не производит никакой продукции. В Минкомсвязи уверяют, что за счет якорных резидентов - Acronis и Netcracker - этот технопарк все-таки достигнет запланированных показателей.

Генпрокуратура недовольна технопарками

Генпрокуратура раскритиковала итоги реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Создание технопарков в сфере высоких технологий». Об этом говорится в материалах проверки Генпрокуратурой Минкомсвязи (имеются в распоряжении CNews).

ФЦП создания технопарков действовала с 2007 г. по 2014 г. включительно. По мнению Генпрокуратуры, сейчас не обеспечивается должный уровень дальнейшего функционирования и развития технопарков, а большинство объектов не выполняют установленных показателей результативности. В результате «отсутствует необходимый социально-экономический эффект от использования бюджетных средств, вложенных в их создание».

Проблемы с выполнением показателей результативности

Так, по итогам 2014 г. более 60% утвержденных показателей результативности не было выполнено. Семь технопарков не выполнили показателя «количество компаний резидентов» - например, «ИТ-парк Анкудиновка» в Нижнем Новгороде имел только два резидента из-за планировавшихся 70.

Пять технопарков не достигли показателей по количеству рабочих мест и объему произведенной продукции. В том числе четыре технопарка - «Химград» в Татарстане, «Кузбасский технопарк» в Кемерово, «Жигулевская долина» в Самарской области и «ИТ-Парк Анкудиновка» - вообще не выполнили ни одного показателя.

Генпрокуратура раскритиковала итоги работы технопарков

В 2015 г. ситуация не улучшилась: при плановом показателе 26,7 млрд руб. технопарки произвели продукцию только на 15 млрд руб., то есть план был выполнен менее чем на 60%. Показатель по количеству компаний-резидентов не достигнут пятью технопарками («Химград», «Анкудиновка», «Кузбасский технопарк», «Жигулевская долина» и технопарком в Пензе), а по объему произведенной продукции и количеству рабочих мест - шестью (те же пять плюс технопарк в Москве).

Не изменилась сложившаяся ситуация и по итогам I полугодия 2016 г. Показатели результативности не были достигнуты в семи технопарках - «Химград», «Анкудиновка», «Жигулевская долина» «Кузбасский технопарк», а также технопарками в Москве, Тюмени и республике Мордовия. Для «Химграда» Минкомсвязи даже не установило показатели результативности.

Московский технопарк не производит продукции

Особенной критике Генпрокуратуры подвергся технопарк в Москве - «Физтехпарк», созданный при Московском физико-техническом институте (МФТИ), на открытии которого присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Этот объект был включен в программу на последнем этапе ее действия - по итогам конкурса по перераспределению госсубсидий в размере 2,7 млрд руб., состоявшегося в 2013 г. Причем, когда данный конкурс объявлялся, министр связи Николай Никифоров прогнозировал, что новые технопарки вряд ли смогут войти в программу, так как им будет непросто успеть построить объекты до окончания срока действия ФЦП - то есть до конца 2014 г.

Тем не менее, «Физтехпарк» получил субсидии от Минкомсвязи и стал спешно возводить объект. Технопарк был открыт в мае 2015 г., то есть уже после окончания срока действия ФЦП, отмечают в Генпрокуратуре. Более серьезное замечание к нему заключается в том, что какая-либо произведенная данным технопарком продукция отсутствует как по итогам 2015 г, так и по итогам первой половины 2016 г.

О неудовлетворительном состоянии дел по итогам 2015 г. Минкомсвязи проинформировало лишь правительство Москвы, говорится в отчете Генпрокуратуры. В дальнейшем ни министерство, ни столичные власти каких-либо мер для улучшения ситуации не приняли. Как следует из отчетности за I полугодие 2016 г, обязательства по достижению результативности строительства технопарка продолжают не исполняться, добавляют в Генпрокуратуре.

Минкомсвязи защищает технопарк при МФТИ

В Минкомсвязи сообщили CNews, что за последние несколько месяцев в отношении «Физтехпарка» была проделана большая работа по достижению целевых показателей эффективности. «Руководством Минкомсвязи совместно с заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной был выработан комплекс мер, направленных на интенсификацию работы по запуску технопарка, контроль за ходом реализации указанных мер осуществляется в формате ежемесячных совещаний, проводимых в правительстве Москвы», - говорят в пресс-службе ведомства.

Со своей стороны, директор «Физтехпарка» Александр Вехорев заявил, что на конец ноября 2016 г уже заключены договоры аренды с 32 арендаторами. Среди них «Стриж-телематика», «Д-инжиниринг», «ДипХакЛаб» и другие компании. На территории технопарка функционируют объекты инфраструктуры коллективного пользования: коворкинг, конференц-зал, учебные аудитории, кафе, спортивный зал.

Якорные «арендаторы»

Основная надежда связана с якорными арендаторы - российскими «дочками» Netcraker и Acronis, с которыми заключены долгосрочные договора аренды. Acronis намерен разместить в технопарке 600 человек, Netcracker - 80. В настоящее время они проводят отделочные и проектные работы, и целевые показатели технопарка будут достигнуты после завершения ремонтных работ, уверен Вехорев.

Сооснователь и глава разработки ПО Acronis Станислав Протасов отмечает, что задачи, поставленные Минкомсвязью и Правительством Москвы перед «Физтехпарком», невозможно было бы решить без переезда одного или нескольких якорных резидентов они недостижимы. «Но ситуация сложилась так, что технопарк сдавался уже после начала кризиса и секвестра бюджета, - напоминает Протасов. - Это привело к тому, что часть изначально предусмотренных на его финансирование денег не была выделена. Следствием этого, в свою очередь, стало то, что вопросы назначения управляющей компании и возможность заключения договоров аренды для резидентов затянулась до лета 2016 г. В конечном итоге из-за этого и из-за кризиса часть потенциальных резидентов поменяла свои планы и отложила или отменила свой переезд в технопарк».

«Конечно, в такой ситуации выполнить задачи в тот срок, который изначально ставился, было невозможно, - констатирует Протасов. - При этом после сдачи «Физтехпарк» сразу начал активно развиваться и говорить о том, что технопарк не состоялся - ошибочно. Кроме того, это не просто технопарк – он задумывался как элемент инновационной экосистемы МФТИ для повышения качества ИТ-образования на Физтехе».