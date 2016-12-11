«Крок» создал виртуальную модель «умной фермы»

Компания «ДеЛаваль» совместно с компанией «Крок» представили голографический макет умной молочной фермы. Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, по мнению экспертов, постепенно завоевывают не только пользовательский сегмент, но и бизнес.

Окно на ферму

Разработчик комплексных решений для молочного животноводства — компания «ДеЛаваль», совместно с компанией «Крок» создали 3D-модель автоматизированного коровника, построенную по технологии дополненной реальности.

На экране смартфона, планшета, или же на столе виртуальной голографии можно увидеть в подробностях молочную ферму на 2400 коров: как происходит доение, как животные ходят между стойлами, как удаляется навоз и охлаждается молоко. 3D-модели можно рассмотреть при помощи камеры мобильного телефона. Решение работает на устройствах с iOS и Android, имеющих доступ в интернет. Для точного позиционирования гаджета относительно макета применяется особая графическая метка — рисунок с двумя коровами.

Очки виртуальной реальности позволяют увидеть на столе виртуальной голографии анимированное 3D-изображение умной фермы

Как рассказал вице-президент «ДеЛаваль Россия, Украина, Беларусь, Республики Средней Азии и Закавказья» Николай Тимошенко, «метка — это центр координат, необходимый для ориентации 3D-модели фермы на устройстве пользователя. Эту метку можно распечатать метр на метр и рассматривать все в натуральную величину, используя планшет, как окно в параллельную реальность, которая находится рядом с нами».

Он также отметил, что эта форма презентационного решения была выбрана именно потому, что продукты дополненной реальности «находятся на пике запросов заказчиков» и вызывают максимальный интерес.

Российский B2B рынок виртуальной реальности

Российский рынок виртуальной реальности вступил в фазу активного роста, считают эксперты. «Подавляющее число людей в стране что-то слышали о VR, и это создает основу, чтобы продвигать ее в пользовательскую эксплуатацию. Прежде всего, людей интересуют различного рода фильмы в VR-стандарте — о туризме, о путешествиях, когда человек, пользуясь технологией, может переместиться с одного континента на другой, получить массу впечатлений», — говорит Кирилл Танаев, директор Института современных медиа MOMRI, эксперты которого недавно провели исследование этого сегмента.

Какие из возможностей VR наиболее интересны россиянам*

Источник: MOMRI, 2016

* — Опрос проведен MOMRI в период с 4 по 12 сентября 2016 г. среди 1600 человек разного пола и возраста, проживающих в городах с населением >100 тыс. чел.

Что касается распределения активностей на российском рынке виртуальной реальности, то начиная с октября 2016 г. начали более явно работать крупные технологические и медийные компании. Были анонсированы и реализованы VR-проекты в различных областях: парки развлечений, VR-порталы, шоу, сериалы. В ближайшее время исследователи прогнозируют рост базы геймеров, которые уже подготовлены к виртуальной реальности выходом PlayStation VR.

Распределение активностей на мировом рынке VR

Источник: MOMRI, 2016

В исследовании MOMRI отмечается, что степень осведомленности широкой российской аудитории о VR достаточно высока, однако наиболее близки к пониманию термина «виртуальная реальность» люди в возрасте 25-44 лет. Наиболее лояльны к новой технологии и готовы тратить на нее деньги представители мужской аудитории. Около трети всех опрошенных заявили, что в случае снижения стоимости VR-устройств, их широкого распространения и повышения качества контента они будут готовы приобрести соответствующие гаджеты. Разумеется, наиболее перспективны для проникновения данной технологии в пользовательский сегмент представители молодежной аудитории: студенты, учащиеся, а также руководители разного уровня независимо от возраста. Скорее всего, в связи с этим на рынок будут выходить практически одновременно гаджеты разного уровня — от топовых до недорогих.

Что могло бы подтолкнуть россиян к покупке VR-устройства или изменить отношение к ним*

Источник: MOMRI, 2016

* — Опрос проведен MOMRI в период с 4 по 12 сентября 2016 г. среди 1600 человек разного пола и возраста, проживающих в городах с населением >100 тыс. чел.

Из данной диаграммы можно сделать вывод, что основные препятствия для широкого распространения VR — это нехватка доверия и отсутствие ориентиров для пользователей. Это касается как B2B, так и B2C-сегментов.

Становление рынка

Еще одно подтверждение развития рынка — активизация профессиональных ассоциаций в этой сфере. 1 декабря стало известно о вступлении компании «Крок» в Консорциум VR, который призван содействовать дальнейшему развитию сектора. Это профессиональное объединение было создано ВГТРК и «Ростелекомом» в августе 2016 г. В него уже входят крупная анимационная студия «Паровоз», производитель 3D-графики и анимации Vizart Lab, разработчик мобильных приложений «Интерактивный Мульт», а также Институт современных медиа (MOMRI).

Сам факт расширения этого профессионального альянса показателен. Если еще два года назад число компаний, работающих в сфере VR, не превышало 20 по всему миру, включая стартапы, то сегодня их число стремительно увеличивается, в том числе, и в России. Вслед за веселым и сложным периодом изобретений и относительно свободного творчества приходит время поиска единого стандарта, формализации предложений, рыночной аналитики.

Генеральный директор компании «Крок» Борис Бобровников отметил, что совместные усилия компаний, входящих в консорциум, могут дать положительные подвижки для развития отрасли: «XXI век — век цифровой экономики, — заявил он. — В 5 странах уже есть министерства цифровой экономики. «Цифра» всех объединяет. Трудно представить себе сферу, где не было бы «цифры», не было бы ИТ. И компании, склонные к цифровизации, должны объединяться. Объединение дает синергетический эффект, когда, с одной стороны, существует некое разделение труда, а с другой, когда эти паззлы соединяются, получаются хорошие, интересные, красивые и достаточно дорогие продукты», — заключил Борис Бобровников.

Полина Осокина