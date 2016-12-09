В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская
Компания Avito заняла 171 место в рейтинге Deloitte Technology Fast 500, продемонстрировав рост в 621% и став единственным представителем России в списке. Лидером по количеству компаний в рейтинге оказалась Франция.
Компания Avito попала в рейтинг Deloitte
Сайт объявлений Avito вошел в список 500 самых быстрорастущих компаний 2016 г. по версии аудиторской компании Deloitte, став единственным представителем России в рейтинге. Всего в список Deloitte Technology Fast 500 в этом году вошли компании из 28 стран. Речь идёт о рейтинге, составленном для стран Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).
Компания Avito заняла 171 место с показателем роста в 621%. При этом средний показатель в рейтинге составляет 967%. Самый высокий темп роста равняется 28126%, самый низкий – 212%.
Следует отметить, что в рейтинге Deloitte Technology Fast 500 за 2015 г. российские компании отсутствовали вовсе. В список 2014 г. также попала лишь одна компания из России: CTI заняла 459 место с показателем роста 363%. В 2012 г. Россия занимала в списке три позиции – это были компании «ЭР-Телеком», «Сервис Плюс» и «СТЭК.КОМ». В 2011 г. отечественным вендорам принадлежало четыре строчки рейтинга – их заняли компании «ЭР-телеком», «Лаборатория Касперского», «Россервис» и «Центр финансовых технологий».
Первая пятёрка 2016 г.
Первое место в списке заняла шведская компания Fingerprint Cards с показателем роста 28126%. Компания разрабатывает, производит и продаёт биометрические технологии удостоверения личности по отпечаткам пальцев.
|Место в рейтинге
|Название компании
|Страна
|Категория
|Рост в %
|1
|Fingerprint Cards
|Швеция
|ПО
|28126
|2
|Bilgikent Bilişim A.Ş
|Турция
|Оборудование
|16015
|3
|Codewise
|Польша
|ПО
|13052
|4
|Auka
|Норвегия
|ПО
|11487
|5
|Horizontal Software
|Франция
|ПО
|8339
|6
|Brain Labs Digital
|Великобритания
|Медиа
|8255
|7
|Magisto
|Израиль
|Медиа
|8119
|8
|Chauffeur-Prive
|Франция
|ПО
|7020
|9
|Wikifolio Financial Technologies
|Австрия
|ПО
|7001
|10
|GoCardless
|Великобритания
|ПО
|6661
|171
|Avito
|Россия
|Медиа
|621
Источник: Deloitte
Второе место занял системный интегратор Bilgikent из Турции с показателем роста 16015%. Bilgikent стал единственной компанией из аппаратного сектора в первой десятке рейтинга. Третье место досталось польской компании Codewise, продемонстрировавшей рост в 13052%. Codewise занимается разработкой ПО для маркетинга.
Также в пятёрку лидеров вошли компания Auka из Норвегии с показателем роста 11487% и Horizontal Software из Франции с показателем 8339%. Auka занимается созданием мобильных платежных сервисов, а Horizontal Software предоставляет облачные услуги типа SaaS («ПО как услуга»).
География и специализация компаний
Лидером по количеству компаний, представленных в рейтинге, стала Франция (94 компании). За ней следуют Великобритания (70), Нидерланды (54), Норвегия (50) и Швеция (50).
Большинство предприятий, вошедших в рейтинг, занимаются разработкой ПО: в списке фигурирует 271 компания этого профиля. При этом у них довольно низкий средний показатель роста – 362%. Самый высокий средний рост в 962% демонстрируют компании из аппаратного сектора, которых занимают в списке 49 позиций.
70 компаний из медиа-сферы показали рост в 644%; 61 компания из сферы коммуникаций продемонстрировала рост в 345%; 29 представителей медико-биологического рынка выросли в среднем на 347%.
Рейтинг Deloitte Technology Fast 500
Рейтинг Deloitte Technology Fast 500 составляется отдельно для разных регионов мира. Россия географически относится к тому списку, куда входят страны Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕБВА). В рейтинг попадают ИТ-компании, показавшие самые большие темпы роста выручки в своём регионе.
|Страна
|Количество компаний в рейтинге
|Франция
|94
|Великобритания
|70
|Нидерланды
|54
|Норвегия
|50
|Швеция
|50
|Израиль
|27
|Финляндия
|23
|Германия
|23
|Бельгия
|22
|Турция
|21
|Россия
|1
Источник: Deloitte
В 2016 г. рейтинг был составлен в 16 раз. В отборе участвовали компании из более чем 20 стран EMEA, в том числе из Бельгии, Франции, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландов, Турции и Великобритании. Критерием отбора стали показатели роста выручки за 2012-2015 финансовые годы.
Что такое Avito
Avito – это крупный российский сайт объявлений о товарах и услугах, созданный в 2007 г. Размещать платные и бесплатные объявления могут как частные лица, так и компании. Основателями ресурса выступили Йонас Нордландер (Jonas Nordlander) и Филип Энгельберт (Filip Engelbert).
В 2010 г. аудитория сайта выросла до 10 млн посетителей в месяц, а в 2012 г. такое же количество пользователей посещало сайт уже за неделю. Весной 2015 г. компания начала взимать плату за размещение отдельных видов объявлений с целью улучшения их качества. Осенью того же года количество активных объявлений на сайте превысило 30 млн.
В феврале 2016 г. в рейтинге самых дорогих компаний рунета от российского Forbes ресурс Avito занял третье место после Mail.Ru Group и Яндекса. Сайт был оценён в $2,4 млрд. Выручка компании в I кв. 2016 г. составила 2,2 млрд руб., показав рост в 86% в годовом исчислении.
По словам финансового директора Avito Екатерины Харитоновой, интенсивный рост компании в последние несколько лет является результатом роста аудитории сайта и верно выбранной стратегией монетизации.