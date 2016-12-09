Хозяин iPad Air по счастливой случайности не пострадал при взрыве планшета. Фото

Китайский владелец iPad Air выложил в сеть снимки своего взорвавшегося гаджета. Планшет, по его словам, загорелся ночью, во время зарядки. В Apple инцидент пока не прокомментировали.

Пользователя спасла одежда

Житель китайского города Нинбо по фамилии Лин (Lin) пожаловался на взрыв и возгорание своего iPad Air. Фотографии пострадавшего планшета, произведенного в 2015 г., китаец выложил в сети. Об этом пишет ресурс TechAsia.

Как пояснил Лин, его iPad загорелся посреди ночи, когда стоял на зарядке. Девайс взорвался, опалив стол, на котором лежал. Части iPadразбросало по всей комнате. «К счастью, зимой на ночь я плотно одеваюсь, поэтому я не пострадал, а кроме меня в комнате никого не было, иначе неизвестно, что бы могло еще случиться», — пояснил владелец злополучного гаджета.

Лин отмечает, что отправил детали сгоревшего планшета и снимки с ним в Apple, но ответа пока не получил. Журналисты же гадают, стоит ли вообще ждать ответа от компании, поскольку взорвавшийся iPad — «это не то, что Apple хотела бы видеть в заголовках».

Китаец выложил в Сети фото своего взорвавшегося iPad

Ранее в СМИ появилось около дюжины историй о взрывающихся в Китае iPhone. «Китайские потребители теперь насторожены и ищут альтернативу», — отмечает издание.

Самовозгорания гаджетов

Напомним, схожий скандал также развернулся вокруг Galaxy Note7, произведенного южнокорейским Samsung. Случаи самовозгорания гаджетов были отмечены в США, Южной Корее и на Тайване. Производитель был вынужден прекратить выпуск этой модели смартфона и отозвать уже проданные экземпляры.

Владелец сгоревшего гаджета уверен, что от ожогов его спасла плотная одежда

Потеря прибыли Samsungв результате составила около $5,3 млрд. Что касается самовозгораний iPhone, в Apple их объяснили «внешними физическими повреждениями». «Те устройства, которые мы успели изучить, явно носят следы физических повреждений, которые, очевидно, привели к перегреву», — цитирует заявление компании ChinaDaily.

Подозрительные дырки

Усомнились в «спонтанном возгорании» iPad китайца Лина и пользователи сети. Обсуждая выложенные фотографии, они отметили странные вмятины и дырки на задней стороне корпуса устройства. Другие пользователи увидели в произошедшем удачный повод для троллинга производителей смартфонов. «В одной руке у меня Samsung, а в другой iPhone. Кто осмелится выступить против меня? Это круто, я могу использовать их, как ручные гранаты», — пошутил один из комментаторов.

Журналисты честно отмечают, что в Китае взрываются и китайские смартфоны — были отмечены инциденты с Mi4i компании Xiaomi.