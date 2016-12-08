Microsoft раскрыла минимальные системные требования для своего «ПК будущего»

Microsoft раскрыла подробности своей новой разработки - гарнитуры виртуальной реальности для Windows 10, которая вместе с уже представленным шлемом дополненной реальности HoloLens составят анонсированный «ПК будущего».

«Виртуальная гарнитура» Microsoft

В Microsoft раскрыли минимальные системные требования ПК, работающем под Windows 10, для использования своей новой разработки - гарнитуры виртуальной реальности. Как сообщает Verge, большинство современных персональных компьютеров смогут подключить VR-гарнитуру к ОС Windows 10, однако работа игр и приложений будет зависеть от конфигурации «железа».

Microsoft впервые представила новую гарнитуру виртуальной реальности для использования с Windows 10 в конце октября 2016 г. В числе партнеров компании по разработке гарнитуры выступили HP, Dell, Lenovo, Asus и Acer. Цена устройства будет начинаться от $299, в отличие от Oculus Rift и HTC Vive оно не использует внешние камеры или лазеры, заменив их внешними сенсорами.

Реальность дополненная и виртуальная

Windows 10 VR будет отличаться от похожей разработки Microsoft, шлема HoloLens, который предназначен для дополненной реальности (AR). Напомним, представленный в 2015 г. шлем HoloLens, который в Microsoft назвали «ПК будущего», оснащен специальным процессором, который отвечает за обработку сигналов со всех датчиков и камер.

VR-гарнитура - составная часть «компьютера будущего» Microsoft

Его отличительной особенностью является способность распознавания контакта рук пользователя с объектами в виртуальном пространстве. Таким образом, пользователю не нужно надевать какие-либо другие приспособления, кроме самого шлема. Сейчас шлем находится в Китае и ждет официального одобрения местных властей, после чего он станет доступен для китайских разработчиков, которые, по планам, начнут его тестирование во второй половине 2017 г.

Железные требования

Минимальные системные требования для гарнитуры Windows 10 VR включают процессор Intel Mobile Core i5, встроенная графика не слабее Intel HD Graphics 620 (GT2) с поддержкой API Direct3D 12, от 8 ГБ двухканальной памяти, HDMI 1,4 с поддержкой режима 2880x1440 и 60 ГГц или HDMI 2,0 (2880x1440 и 90 ГГц), жесткий диск от 100 ГБ, USB 3.0 или USB 3.1, а также Bluetooth 4.0.

Эти характеристики были раскрыты в рамках презентации проекта с рабочим названием Project Evo, над которым сейчас работают Microsoft и Intel. Его суть заключается в интеграции в Windows 10 смешанной реальности. Тестирование новой гарнитуры должно начаться в феврале 2017 г. Разработчиков к этому процессу допустят на конференции Game Developers Conference в Сан-Франциско. Подробные детали будущего устройства Windows 10 VR, как ожидается, будут обнародованы в начале 2017 г.