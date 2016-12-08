Инвестор Facebook и «Вконтакте» вложился в «убийцу» банков

Инвестиции в Бразилию

Инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера возглавил раунд инвестиций в бразильский стартап Nubank, который позволяет своим пользователям заводить виртуальные платежные карты. Общий объем инвестиций в бразильскую компанию составит $80 млн, сообщает New York Times.

В данном раунде финансирования Nubank, помимо DST Global, также приняли участие инвестфонды Founders Fund, QED Investors, Sequoia Capital и Tiger Global Management, которые ранее уже вложились в этот стартап.

Новый раунд финансирования закрыли в ноябре текущего года, заявил Дэвид Велез (David Velez), основатель и исполнительный директор Nubank. Также поучаствовали еще два новых инвестора – Redpoint и Ribbit Capital, которые наиболее активно среди инвестфондов Кремниевой долины вкладываются в стартапы из Бразилии в течение уже около шести лет. В какую сумму инвесторы оценили общую стоимость Nubank, не сообщается.

Стартап Nubank - «убийца» бразильских банков

Стартап Nubank был основан в 2014 г. в Сан-Пауло. С его помощью пользователи могут получить виртуальную платежную карту, привязанную к смартфону.

Таким образом, Nubank составляет в Бразилии конкуренцию традиционным банкам, которые в этой стране весьма прибыльны.

Юрий Мильнер, глава фонда DST Global

Бразилия известна тем, что процентные ставки ее банков наиболее велики среди всех развивающихся стран. Так, по данным Центрального банка Бразилии, в октябре текущего года средний годовой процент по кредитным картам в стране составил 119.7%. У Nubank месячные процентные ставки колеблются от 2.75% до 14%, в зависимости от кредитной истории пользователя, что в любом случае ниже процентов, которые берут банки.

В Nubank сейчас работают 392 сотрудника, а заявку на получение виртуальной кредитной карты стартапа подали более семи миллионов человек, тогда как еще полмиллиона ждут в очереди.

Бразильские финансовые стартапы на подъеме

Как отмечают аналитики, бразильские стартапы, связанные с финансовым сектором, в последнее время пользуются большой популярностью у инвесторов, несмотря на то, что экономика Бразилии в целом сейчас переживает далеко не лучшие времена.

Так, на прошлой неделе компания XP Investimentos вместе с венчурной фирмой General Atlantic приобрела платформу онлайн-инвестиций Rico за сумму около $116,7 млн. «Мы наблюдаем довольно много интереса к этой сфере, как со стороны местных игроков, так и международных компаний, и ожидаем целого ряда подобных сделок в течение следующего года-двух», - сказал Исайя Шнифер (Isaias Sznifer), глава компании Greenhill & Company, которая выступила консультантом по данной сделке.

Инвестор знаменитых проектов

Для DST Global данная инвестиция стала первой на рынке Бразилии. Напомним, что Фонд Digital Sky Technology (DST) был создан в середине 2000-х годов Юрием Мильнером и его партнерами.

Фонд скупал доли в различных российских интернет-проектах, в частности, в портале Mail.ru, «Одноклассниках», «Вконтакте» и др. В 2008 г. крупнейшим акционером DST стал Алишер Усманов, впоследствии получивший контроль. Вслед за этим Мильнер создал отдельный фонд - DST Global, который на средства Усманова занялся международной экспансией: им были куплены акции Facebook, Zynga и Groupon.

В 2010 г. DST вышел на IPO и был переименован в Mail.ru Group. Перед этим Mail.ru Group и DST Global разделили между собой доли в упомянутых зарубежных интернет-проектах. После этого Mail.ru Group не приобретал зарубежные компании, тогда как DST Global, наоборот, приобрел доли в десятках иностранных интернет-проектов, включая сервис микроблогов Twitter, площадку для аренды недвижимости Airbnb, музыкальный сервис Spotify и др.

При этом DST Global был переименован в DGH Investments, а Мильнер создал еще целый ряд инвестиционных фондов. Так, DST Investments II и DST Investments III инвестируют средства не только Усманова, но и других предпринимателей. DST USA, согласно данным инвестиционного проспекта Facebook, принадлежит самому Мильнеру.

Еще о двух фондах, DST USA II и DST Investments 6, информации нет (известно лишь, что в 2012 г. DST Investments 6 неожиданно вышел из-под управления Мильнера). В Facebook вкладывались все эти фонды кроме DST Investments 6. В Groupon инвестировали DST Global и DST Investments 6, в Zynga – DST USA и DST Investments 6.