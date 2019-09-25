«Вист групп» обеспечит безопасность горных работ компании «Полюс Магадан»

«Вист групп» (входит в ГК «Цифра») объявила о внедрении решения для обеспечения активной безопасности Orlaco на горнотранспортном оборудовании в компании «Полюс Магадан».

Специалисты компании «Вист групп» разработали оптимальное решение по оснащению горного транспорта оборудованием компании Orlaco, обеспечивающим безопасное передвижение на горнодобывающем предприятии.

Система предотвращения столкновений Orlaco состоит из набора камер и радаров, установленных на горной технике, информация от которых передается на монитор, установленный в кабине. В результате водитель получает визуальную и звуковую индикацию об опасном сближении с объектами.

Внедрение системы позволит существенно снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций при взаимодействии горнотранспортной техники, а также увеличить безопасность движения на дорогах. Система предупреждает операторов оборудования о сближении на расстояние 30 метров до горной техники, людей, валунов, столбов и других стационарных конструкций, и сооружений.

Обзор мёртвых зон на мониторе при помощи установленных камер позволяет повысить уровень маневрирования при взаимодействии на одном участке дороги нескольких единиц техники, на стоянках пересменки (при большом количестве людей), особенно в темное время суток, а также в тяжелых метеоусловиях.

«Мы доказали свои компетенции в реализации крупных проектов, позволяющих повысить безопасность горного производства, за счет внедрения современных систем активной безопасности», - сказал Герман Попов, руководитель направления «Вист групп».

В 2017 году компанией «Вист групп» уже была внедрена подобная система активной безопасности Orlaco на Красноярской бизнес единице компании «Полюс». Система показала свою надежность и обеспечила эффективную и безопасную работу техники предприятия. По результатам внедрения был проведен опрос операторов горной техники, в результате которого 77% полностью удовлетворены установленной системой и удобством использования, 78% респондентов отметили повышение уровня безопасности в работе, а 75% оценили хорошую дополнительную обзорность с камер системы в тёмное время суток.