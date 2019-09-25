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«Система управления знаниями» от «Ростелеком контакт-центр» включена в реестр отечественного ПО

ИТ в госсекторе

Цифровой продукт «Система управления знаниями» (СУЗ) компании «Ростелеком контакт-центр» приказом Минкомсвязи России от 19 сентября 2019 года включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). СУЗ присвоен регистрационный номер ПО 5832 по классу «Поисковые системы, системы управления процессами организации».

«Система управления знаниями» — это интерактивная цифровая база знаний, необходимая для обеспечения эффективной информационной поддержки операционного и управленческого персонала контактных центров и клиентских служб. Продукт позволяет операторам быстро находить актуальную информацию, сводить к минимуму количество ошибок, а также ускорить процесс обучения новых специалистов. Таким образом СУЗ помогает оптимизировать затраты на клиентский сервис, сократить время обработки вызова, отследить актуальную информацию и работу сервиса, увеличить эффективность работы сотрудников и самое главное — повысить уровень лояльности клиентов.

«Переход в цифру требует от предприятий качественно нового уровня работы со знаниями, аккумулируемыми в организации. Цифровые инструменты способствуют повышению качества обслуживания клиентов и оптимизации бизнес-процессов компаний, — отметила генеральный директор «Ростелеком контакт-центр» Елена Дробот. — “Система управления знаниями” уже зарекомендовала себя в коммерческих структурах и успешно внедрена в крупных банках. Теперь госзаказчики могут уверенно выбирать продукт, который не только многократно проверен на практике, но и включен в официальный реестр — рекомендован к использованию в государственных структурах».

Решение было разработано в 2016 году и изначально предназначалось для внутренних нужд «Ростелекома». В ноябре 2018 года СУЗ была впервые внедрена внешним заказчиком — группой СМП Банка, что позволило снизить среднее время обработки обращений на 10%.

Поисковая система СУЗ позволяет находить нужную информацию с учетом различных словоформ и орфографических ошибок в запросах, ошибок в раскладке клавиатуры. Есть возможность создания черновиков, push-оповещений для пользователей, конструктор скриптов для организации диалога с клиентом, настраиваемые глоссарий и словарь синонимов. Функционал системы регулярно расширяется. В систему внедрена возможность быстрой проверки знаний на основе прочитанного материала. СУЗ также можно интегрировать с учебными порталами, загрузить статьи, лекции, электронные книги, видео- и аудиозаписи лекций. Это позволяет использовать продукт в том числе в школах и университетах.

20 марта 2019 года «Система управления знаниями» была отмечена на отраслевой премии «Хрустальная гарнитура» в номинации «Эффективные инновации в клиентском обслуживании».

«Система управления знаниями» стала вторым продуктом компании «Ростелеком контакт-центр», который теперь представлен в едином реестре российского ПО. В 2017 году в него была включена платформа для общения с клиентами в digital-каналах «ОмниЧат».



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