Сбербанк предложил клиентам оптовые закупки в корпоративном интернет-банке

Сбербанк представил сервис оптовых закупок «на_полке» в корпоративном интернет-банке. Он доступен всем пользователям интернет-банка для юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайн» и позволяет быстро совершать покупки товаров оптом. Пользователю не требуется дополнительная регистрация — достаточно авторизоваться в интернет-банке и перейти к выбору продукции.

Процесс закупки строится следующим образом. Пользователь «Сбербанк бизнес онлайн» переходит в сервис «на_полке», находит нужные товары, сравнивает предложения от различных поставщиков, выбирает наиболее подходящие, отправляет товары в корзину и оформляет заказ. Поставщик доставляет заказ вместе с закрывающими документами на следующий день, а предприниматель оплачивает поставку по безналичному расчету или наличными.

В сервисе «на_полке» представлено свыше 60 тыс. товарных позиций, которые предлагают более 160 крупных поставщиков. Бакалея, напитки, молочная продукция, консервированные продукты, чай и кофе, бытовая химия и косметика — разнообразие товаров позволяет сформировать широкий ассортимент в розничных магазинах и заведениях HoReCa, а также закупать продукты в офис без дополнительных наценок от поставщиков. Минимальный размер заказа — от 2,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., в зависимости от условий конкретного поставщика, который и выполняет доставку.

Евгений Колбин, вице-президент, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказал: «Закупка товаров — одна из важнейших потребностей бизнеса. Новый сервис позволяет упростить процесс заказа и оплаты товаров, подобрать оптимальное предложение из нескольких — и все это онлайн. Это еще один способ помочь корпоративным клиентам Сбербанка сэкономить время и открыть новые возможности для развития своего дела».

В настоящее время в линейке нефинансовых продуктов и услуг для предпринимателей более 30 сервисов, они доступны в маркетплейсе интернет-банка «Сбербанк бизнес онлайн» в разделе «Все продукты и услуги». Сервис реализован совместно с дочерней компанией банка «Эвотор» (входит в экосистему Сбербанка).