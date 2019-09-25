Samsung объявила об открытии «ИТ Академии Samsung» в Волгограде

Samsung Electronics объявила о запуске социально-образовательного проекта «IT Академия Samsung» на базе Волгоградского государственного аграрного университета (ВолГАУ). С осени 2019 года студенты вуза будут обучаться на практико-ориентированном курсе по разработке решений интернета вещей, созданном специалистами московского Исследовательского центра Samsung (Samsung Research Russia).

На базе ВолГАУ в 2019-2020 учебном году будет сформирована учебная группа из числа студентов 2 курса направления подготовки «Прикладная математика». Занятия будут вести преподаватели ВолГАУ, которые в августе 2019 года прошли дополнительное обучение у экспертов московского Исследовательского центра Samsung. Подписание соглашения и открытие лаборатории проходило в рамках празднования 75-летнего юбилея ВолГАУ. На торжественном подписании соглашения присутствовали ректор ВолГАУ, член-корреспондент РАН, профессор Алексей Семенович Овчинников, будущие преподаватели курсов «IT Академии Samsung», куратор образовательной программы по интернету вещей московского Исследовательского центра Samsung Татьяна Волкова и другие гости.

Лаборатория «IT Академии Samsung» открывается в Волгоградском государственном аграрном университете не случайно. По оценкам Berg Insight, объем мирового рынка технологий для точного сельского хозяйства достигнет 4,2 млрд евро к 2021 году. Согласно прогнозам экспертов, благодаря технологиям точного земледелия, основанным на Интернете вещей, к 2050 году может последовать всплеск урожайности на 70%.

ВолГАУ является первым аграрным вузом-партнером проекта «IT Академия Samsung», и уже имеет собственные наработки: на базе вуза возникла «Инновационная деревня», создается «Умная оранжерея», в обучении студентов используется проектный метод. На открытии лаборатории «IT Академии Samsung» студенты показали свои учебные проекты: автоматическую мини-теплицу, горшок с автополивом, инкубатор с механизмом поворота яиц для равномерного нагрева.

«Поздравляю Волгоградский государственный аграрный университет с 75-летием! Старт проекта «IT Академия Samsung» в ВолГАУ даст возможность большему числу студентов изучать самые перспективные направления технологий и применять их на практике. В сельском хозяйстве сейчас особенно востребованы решения для цифровизации и автоматизации максимального количества сельскохозяйственных процессов. Мы уверены, что благодаря полученным знаниям студенты ВолГАУ помогут наступлению “Второй зеленой революции” в регионе», - сказал Сергей Певнев, директор департамента по корпоративным проектам штаб – квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

«Открытие академии Samsung - всемирно известного вендора в сфере цифровых технологий - это важное событие не только для Волгоградского государственного аграрного университета, но и для всего АПК региона. Сотрудничество с Samsung в области интернета вещей приводит к формированию в университете новых видов деятельности, основанных на использовании ключевых технологий цифровой экономики, и позволяет обеспечить агропромышленный комплекс региона востребованными специалистами, обладающими современными компетенциями. Мы искренне благодарим компанию Samsung за значительный вклад в формирование образовательной экосистемы цифрового аграрного университета и надеемся на продолжение и развитие сотрудничества», — отметил ректор ВолГАУ, член-корреспондент РАН, профессор Алексей Овчинников.

«IT Академия Samsung» - долгосрочный образовательный проект компании Samsung по развитию цифровой экономики в России. Проект предоставляет учащимся ВУЗов возможность бесплатно получить практические знания в одной из наиболее востребованных сфер информационных технологий. Учебный курс построен на изучении реальных индустриальных кейсов по внедрению Интернета вещей. Samsung предоставляет для использования в рамках проекта учебно-методические материалы, разработанные специалистами московского Исследовательского центра Samsung. После окончания курса студенты смогут разработать собственные прототипы IoT-устройств и принять участие в межвузовском конкурсе проектов в области Интернета вещей, который проводит компания Samsung Electronics.

«IT Академия Samsung» с 2017 года обучает студентов на годовом курсе по интернету вещей (прежнее название «IoT Академия Samsung»). С этого учебного года к занятиям по программе «IT Академия Samsung» приступят студенты 16 вузов-партнеров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Томска, Казани, Якутска и др. городов.

В середине сентября 2019 г. состоялся второй ежегодный финал межвузовского конкурса проектов в области интернета вещей в Российском Технологическом Университете МИРЭА. Выпускники курса по Интернету вещей «IT Академии Samsung» продемонстрировали 12 проектов в номинациях «Исследование» и «Бизнес и общество». Студенты разработали автоматизированные системы в области урбанистики, промавтоматики, промышленного интернета вещей, представили игровые и исследовательские проекты. Среди студенческих работ этого года были представлены и партнерские проекты – внешние организации, заинтересованные в проектах студентов, оказывали поддержку молодым разработчикам проекта «IT Академия Samsung» в сотрудничестве с компанией Samsung Electronics.