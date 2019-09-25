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«Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал коротковолновую радиостанцию для применения спасателями при чрезвычайных ситуациях на неподготовленной территории в условиях разрушения инфраструктуры связи. Радиостанция размещена в контейнере, что позволяет провести передислокацию аппаратуры в предельно сжатые сроки и применять оборудование в самых суровых климатических условиях.

Радиостанция разработана в интересах МЧС России специалистами Омского НИИ приборостроения (входит в холдинг «Росэлектроника»). На данный момент аппаратура проходит завершающий этап испытаний и в ближайшее время будет передана главным управлениям МЧС по Новосибирской области, Свердловской области и Хабаровскому краю.

Отсутствие шасси сокращает цену аппаратуры и стоимость ее эксплуатации. Новая разработка заменит устаревшие радиостанции, размещаемые на грузовых автомобилях, отмечают в «Росэлектронике».

Для работы радиостанции достаточно подключения к оптической линии управления и к электропитанию. Аппаратура не требует присутствия оператора и управляется дистанционно. Новое оборудование является универсальным радиотехническим комплексом, работает в диапазоне частот 1,5–29,99999 МГц и обладает широким спектром функциональных возможностей: например, обеспечивает прием и передачу информации в КВ-диапазоне в автоматизированных радиоканалах МЧС России, в радиоканалах открытой телеграфной и телефонной связи. Радиостанция имеет дальность действия 1 тыс. км, которая в случае необходимости может быть увеличена за счет изменения применяемой номенклатуры антенно-фидерных устройств.

«Радиосвязь является важнейшим, а во многих случаях – единственным возможным видом связи во время чрезвычайных ситуаций. От ее надежности во многом зависит успех проводимых спасательных операций. За счет высокой степени автоматизации и высокой надежности нашей аппаратуры обеспечивается устойчивая связь в любых условиях», – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

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