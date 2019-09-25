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МТС обеспечила тоннели и станции московского метро связью в стандарте 4G

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МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о завершении строительства сети 4G во всех тоннелях и станциях Московского метрополитена.

Максимальная скорость мобильного интернета на станциях может достигать 200 Мбит в секунду за счет агрегации диапазонов 1800 и 800 МГц. Средние скорости при обычном пассажиропотоке составят порядка 35 Мбит в секунду и позволят во время движения поезда переписываться в мессенджерах, проверять социальные сети или электронную почту, играть в онлайн-игры и непрерывно смотреть потоковое видео. На эти сервисы пассажиры метро расходуют более 70% мобильного интернет-трафика. Абонентам также доступна технология VoLTE, которая позволяет предоставлять голосовые услуги в сети 4G.

«Московский метрополитен – неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры активно развивающегося мегаполиса. Ежедневно им пользуются почти 9 млн человек, многие из которых – клиенты МТС. В среднем в подземке москвичи проводят 20 часов в месяц, которые можно потратить с максимальной пользой, – отметил директор МТС в Московском регионе Павел Кузнецов. – Предоставление качественной связи по всему городу, в том числе, на его ключевых транспортных артериях, – главный приоритет МТС в Московском регионе. Наша связь помогает москвичам экономить самый ценный ресурс – время, и мы готовы и дальше укреплять технологическую базу для дальнейшей реализации стратегии устойчивого развития Москвы, которое возможно только на основе мощной телекоммуникационной инфраструктуры».

По данным МТС, ежедневно сетью оператора в метро пользуется более 2 млн абонентов. В неделю пассажиры метрополитена используют в среднем 360 ТБ мобильного интернета, причем с начала 2019 г. суммарный дата-трафик вырос в пять раз, а трафик в сети LTE – почти в восемь раз. МТС начала развивать сеть 4G в Московском метрополитене в 2015 г. С 2015 г. компания инвестировала в проект более 1,7 млрд руб.



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