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Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактикой «Закрепление» по матрице ATT&CK

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В Maxpatrol SIEM загружен пакет экспертизы, предназначенный для выявления атак с применением тактик модели MITRE ATT&CK: теперь система сможет выявлять атаки с тактикой «Закрепление». Новые правила корреляции позволяют обнаруживать попытки закрепления атакующих в скомпрометированной Windows-инфраструктуре и таким образом не дать злоумышленникам получить постоянный доступ к сети.

Злоумышленники используют тактику закрепления для поддержания постоянного присутствия в атакуемой системе: им нужно быть уверенными, что даже после перезапуска системы или смены учетных данных их скрытый удаленный доступ будет работать. Так они смогут в любое время контролировать скомпрометированную систему, продвигаться по инфраструктуре и достигать своих целей.

В очередной пакет экспертизы вошли 16 правил корреляции, которые помогают выявить наиболее актуальные техники закрепления — нелегитимное создание учетных записей, установку и запуск средств удаленного доступа, внесение изменений в конфигурацию атакуемой системы, подписку на события в системе и выполнение вредоносного кода, когда такие события происходят.

Это третий пакет экспертизы из специальной серии для покрытия всех 12 тактик матрицы MITRE ATT&CK. До конца 2019 г. экспертиза дополнится пакетами, нацеленными на выявление активности злоумышленников на этапах получения учетных данных (Credential Access) и разведки (Discovery).

«Наши расследования показывают, что злоумышленники могут оставаться незамеченными в скомпрометированной инфраструктуре годами. Зафиксированный нами рекорд – более восьми лет. Нередко в течение всего этого срока злоумышленники отслеживают почтовую переписку компании, собирают важные документы с закрытых сетевых ресурсов, — сказал Антон Тюрин, руководитель отдела экспертных сервисов PT Expert Security Center. — Именно для того, чтобы кардинально сократить время присутствия атакующего в чужой инфраструктуре, и был разработан этот набор правил корреляции».

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