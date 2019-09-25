Lenovo начала российские продажи смартфона Motorola moto e6 plus. Цена

Lenovo объявила о начале продаж смартфона Motorola moto e6 plus в России. Moto e6 plus — первый представитель бюджетной линейки moto e с двойной камерой. Основной модуль получил разрешение 13 МП, где размер пикселя 1,12 мкм обеспечивает безупречную четкость снимков. Объектив с широкой диафрагмой f/2.0 дает возможность фотографировать при любом освещении, обеспечивая неизменное качество изображения и проработку деталей. Камера оснащена автофокусом с определением фазы PDAF (Phase Detection Auto Focus), что дает гораздо более быструю настройку фокуса, а также великолепную четкость снимков даже движущихся объектов. Дополнительная камера 2 МП с датчиком глубины позволяет получать эффект боке, делая размытым либо фон, либо передний план. Благодаря возможности изменять степень размытия заднего фона, фото будут выглядеть еще более профессионально и креативно.

Фронтальная камера 8 Мп непременно завоюет сердца любителей селфи. Мягкая подсветка, которую создает экран смартфона, поможет сделать фото даже в темноте.

Еще одна отличительная особенность moto e6 plus — большой экран. Смартфон оснащен самым большим дисплеем в своем семействе — Max Vision HD+ с диагональю 6,1 дюйма. При этом moto e6 plus легче (149,7 г) и ощущается в руках комфортнее, чем любой из его предшественников в семействе.

Сканер отпечатка пальцев скрыт в стилизованной «М» на задней панели. Кроме того, moto e6 plus поддерживает еще один простой и безопасный вариант ограничения доступа: технологию распознавания лиц.

«Благодаря линейке moto e мы можем предложить потребителю топовые функции в продуктах бюджетного ценового сегмента. Теперь двойная камера, фазовый автофокус PDAF, обеспечивающий быструю настройку фокуса при съемке, а также возможность создания эффекта боке доступны в moto e6 plus по цене 9990 рублей», — отметил Александр Романюк, глава бизнес-группы «Мобайл» в России и Украине.

«Совместный запуск moto e6 plus — еще один шаг в рамках развития сотрудничества с Motorola. Мы видим рост продаж по данному бренду в нашей сети. Мoto e6 plus предлагает российским пользователям хороший набор функций по доступной цене», — сказал Михаил Комков, директор по закупкам объединенной компании Связной | Евросеть.

На российском рынке телефон будет представлен в цвете полированный графит (Polished Graphite). Новая модель будет представлена в салонах федеральной розничной сети Связной и на сайте www.svyaznoy.ru. С 25 ноября 2019 года новинка также будет доступна в магазинах других розничных партнеров. Рекомендованная розничная цена составляет 9 990 рублей.