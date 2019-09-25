«Депо компьютерс» внедрила аппаратную платформу в ГК «Русcкий Холод»

«Депо компьютерс» внедрила отказоустойчивую аппаратную платформу для корпоративной системы управления ГК «Русcкий Холод», крупнейшего российского производителя мороженого.

Компания «Депо компьютерс» в кратчайшие сроки разработала и внедрила отказоустойчивую аппаратную платформу для фермы виртуализации группы компаний «Русский Холод» в рамках проекта по внедрению новой ИТ-инфраструктуры. Решение «Депо компьютерс» было выбрано заказчиком среди нескольких альтернативных предложений благодаря отказоустойчивости и комплексному подходу к обеспечению высокой надежности хранения данных, критически важных для работы бизнес-процессов группы компаний.

История сотрудничества «Депо компьютерс» и ГК «Русский Холод» началась в 2011 году. В 2015 году в головном офисе заказчика была развернута небольшая инфраструктура на базе серверов и системы хранения данных ДЕПО. В рамках внедрения этой системы инженеры «Депо компьютерс» активно сотрудничали с ИТ-специалистами заказчика, анализировали задачи, стоящие перед ИТ-службой ГК «Русский Холод» и подобрали оптимальную конфигурацию серверов и СХД.

Инженеры «Депо компьютерс» провели ряд консультаций для ИТ-специалистов заказчика, помогли быстро ввести систему в эксплуатацию и оказали помощь в решении технических вопросов. Кроме этого, специалисты «Депо компьютерс» предложили необходимый заказчику уровень гарантийного обслуживания по месту эксплуатации оборудования на территории Московской области. Заказчик убедился в высоком профессиональном уровне инженеров «Депо компьютерс». Положительный опыт сотрудничества позволил привлечь «Депо компьютерс» для решения задачи внедрения новой ИТ-инфраструктуры.

В начале 2018 года в ГК «Русский Холод» было принято решение о переходе на новые сервисы, которые должны были обеспечить эффективную работу производственных процессов на фоне роста бизнеса ГК. В частности, необходимо было провести консолидацию мощностей СУБД «1С» для всех компаний и филиалов, входящих в ГК «Русский Холод». Работы по консолидации, переходу на новые сервисы и проведению миграции данных на новую платформу нужно было провести в сжатые сроки, перед стартом высокого сезона, который для производства мороженого начинается в мае и продолжается до сентября.

Для решения задачи специалисты «Депо компьютерс» спроектировали аппаратную платформу для фермы виртуализации с высоким уровнем отказоустойчивости и надежности хранения данных. Платформа построена на серийных моделях серверов и систем хранения данных, которые разработаны и производятся компанией «Депо компьютерс». Архитектура и конфигурация оборудования были подобраны с учетом требований бизнес-приложений и сервисов заказчика. Кроме этого, оборудование ДЕПО обеспечено гарантийным обслуживанием в течение 3 лет.

Рассмотрев все альтернативные предложения, заказчик выбрал аппаратную платформу «Депо компьютерс». Одним из основных факторов, повлиявших на этот выбор, стали используемые в решении «Депо компьютерс» технологии надежного хранения данных. Эти уникальные технологии предоставляют максимальное количество сценариев восстановления данных при разных возможных форс-мажорных ситуациях: отказах инженерных систем, перебоях в электроснабжении и др. В реальной эффективности этих технологий заказчик имел возможность убедиться ранее, во время эксплуатации серверов и систем хранения ДЕПО.

Работы по развертыванию аппаратной платформы для фермы виртуализации, переходу на новые сервисы и миграции данных завершились в мае 2018 года. Для ускорения работ по запуску новых сервисов, специалисты «Депо компьютерс» на первом этапе работ предоставили заказчику подменную систему хранения данных из собственного резерва. На этой системе хранения данных были детально отработаны настройки системы и общая конфигурация решения для обеспечения необходимого уровня производительности и отказоустойчивости фермы виртуализации. После завершения этих работ, заказчику была поставлена новая система хранения данных, произведенная на заводе «Депо компьютерс» в точном соответствии с полученными требованиями к аппаратной конфигурации. Работы по миграции данных на новую платформу были проведены при поддержке инженеров «Депо компьютерс» в выходные дни, во время минимальной нагрузки на информационную систему заказчика. Тем самым был обеспечен плавный ввод в эксплуатацию новых информационных сервисов группы компаний «Русский Холод».

«Опыт успешного сотрудничество с компанией «Депо компьютерс» и высокий профессиональный уровень инженеров ДЕПО дал нам уверенность в успешном внедрении новой ИТ-инфраструктуры и переходе на новые сервисы, необходимые для дальнейшего роста нашего бизнеса, - сказал ИТ-директор ГК «Русский Холод». - Мы будем продолжать привлекать специалистов «Депо компьютерс» для решения задач, стоящих перед ИТ-службой ГК».

В настоящее время «Депо компьютерс» и ГК «Русский Холод» обсуждают проекты дальнейшего развития инфраструктуры заказчика.