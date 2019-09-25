Atos представила первый совместный с Salesforce проект в России

Atos представила свой первый проект в области Salesforce в России. Встреча была посвящена решениям для автоматизации продаж Salesforce. Спикеры поделились информацией о специфике и критериях выбора CRM-системы, этапах ее внедрения, возможностях разработки кастомного функционала для персонального подхода к потребителям.

Ведущие эксперты Salesforce рассказали, как превзойти ожидания клиента в гиперконвергентном мире, где клиентский сервис становится конкурентным преимуществом, обсудили тренды, практические модели и истории успеха.

«Мы уже на протяжении многих лет обеспечиваем внедрение новейших технологий предприятиям самого широкого спектра. Для нас очень ценно усиление наших компетенций в России, особенно в Salesforce, инструментом работы с клиентами нового поколения. Благодаря глобальному сотрудничеству на сегодняшний день у нас работает более 550 экспертов Salesforce, оказывающих поддержку пользователям более чем в 10 странах» — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

Atos является глобальным платиновым партнером, а в 2019 году получил статус локального реселлера экосистемы Salesforce, которая была разработана для выполнения обширного набора бизнес-задач по коммерческой реализации, обеспечению сервисов, анализу и коммуникации с клиентами.