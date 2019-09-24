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«Яндекс» научил «Почту» для iOS писать письма под диктовку и читать их вслух

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

В iOS-приложении «Яндекс.почта» появился голосовой ввод. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Теперь пользователи смогут не набирать письма вручную, а просто произносить текст вслух — приложение распознает речь, останется только выбрать получателя и отправить. Это особенно полезно в ситуациях, когда неудобно использовать экранную клавиатуру: например, под дождем или с ребенком на руках. Аудиозапись собственного голоса можно прикрепить к письму — на случай, если в распознанный текст закралась ошибка, а исправлять ее не с руки.

Одновременно с голосовым вводом в «Почте» появилось озвучивание входящих писем. Приложение может прочесть вслух тему и текст письма.

Точное распознавание и естественное озвучивание речи обеспечивает комплекс технологий Yandex SpeechKit. В него входят технологии распознавания, семантического анализа и синтеза речи и технология голосовой активации. Кроме «Почты», SpeechKit используется в «Поиске», «Картах», «Браузере», «Навигаторе» и других сервисах «Яндекса». Также его могут применять для решения своих задач другие компании.

Сейчас голосовой ввод и озвучивание доступны части пользователей «Яндекс.почты» для iOS. В течение двух недель обновление получат все пользователи iOS-приложения.

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