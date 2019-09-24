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ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона

ИТ в банках

Банк ВТБ совместно с Visa начали тестирование технологии, позволяющей использовать смартфон для приема электронных платежей в России. Банк обеспечит эквайринговое обслуживание мобильного приложения SoftPOS для самозанятых россиян и предприятий микробизнеса. Теперь они смогут принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование.

Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов. Для этого достаточно скачать в свой смартфон специальное приложение SoftPOS в ОС Android и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс выглядит так же, как и при оплате бесконтактным способом. Для совершения платежа покупателю достаточно приложить к телефону продавца бесконтактную карту или мобильный телефон, подключенный к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

«Для нас большая честь стать эквайером новой технологии. Данный проект – это большой шаг вперед на пути к полной цифровизации и уходу в безналичные платежи. В будущем мы планируем предоставить подобную возможность установки приложения не только для телефонов на платформе Android, но и для всех других марок», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Всего пару лет назад мы впервые реализовали в России возможность платить с помощью мобильных телефонов. А сегодня делаем новый шаг вперед, и теперь уже смартфон становится платежным терминалом. Никогда прежде индустрия платежей не развивалась с такой скоростью! На наших глазах происходят изменения, которые в корне меняют представления о процессе оплаты и способны дать новый импульс распространению безналичных расчетов», – отметила Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.

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