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В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0

16–17 ноября в Москве пройдёт промышленный хакатон ProHack 4.0. В финале ИТ-спринта команды при участии отраслевых и технологических экспертов за 36 часов решат задачи крупнейших компаний страны с помощью IoT, AI, CV, blockchain, дронов и других инструментов Индустрии 4.0. Организаторы хакатона — КРОК и «Сибур». Среди авторов задач — «УралХим», «ФосАгро», «Газпромнефть», «Норникель» и другие. Некоторые задачи уже опубликованы.

Прием задач от промышленного сектора продлится до 30 сентября, заявок от команд — до 25 октября.

Принять участие могут:

  • Представители промышленного сектора: предложение может быть интересно представителям ИТ-подразделений, служб безопасности и руководящего звена предприятий металлургии и машиностроения, пищевой и химической промышленности, энергетики, нефтегазового сектора и других отраслей. Предложите задачу, заполнив и прислав анкету. Автор задачи также сможет участвовать в хакатоне в качестве экспертного сопровождения для команд, разрабатывающих решение заявленной проблемы.
  • Проектные команды: разработчики, аналитики, веб-дизайнеры, аналитики, инженеры и другие специалисты с опытом в промышленном секторе. Индивидуальным участникам организаторы хакатона помогут объединиться в команды. Для специалистов, которые только начинают свой путь в ИТ, предусмотрена отдельная студенческая номинация. Собрать команду и зарегистрироваться на сайте можно до 25 октября включительно. Если не с кем пойти, можно найти команду в обсуждении ВК или пишите напрямую организаторам на prohack@croc.ru.

Для представителей реального сектора хакатон – это возможность протестировать инновационные подходы и получить MVP, минуя стадию пилотирования на предприятии.

Для разработчиков хакатон – это возможность укрепить свои навыки в работе с самыми востребованными технологиями Индустрии 4.0, расширить профессиональные связи и побороться за призовой фонд в 450000 рублей. Также победители получат сертификаты на обучение по запуску и развитию ИТ-продуктов в Акселераторе КРОК.

В технологический стек хакатона войдут инструменты «КРОК Облачные сервисы», Bitfury (блокчейн-фреймворк Exonum), Citrix, Cisco (индустриальный Wi-fi, сеть LoRaWAN, IoT-платформа Cisco Kinetic, видеонаблюдение Cisco VSM) и другие.

Узнать подробности, отправить задачу или заявку на участие команды, предложить инструменты для технологического стека можно на сайте.

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