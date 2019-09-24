Solar Staff запустил оплату услуг через PayPal

Сервис автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff запустил возможность оплаты услуг через систему PayPal, популярной среди исполнителей в США и Европе. Новый способ оплаты в сервисе упростит российским компаниям работу с иностранными исполнителями, а также позволит быстро и правильно оформить закрывающие документы по завершенным заказам.

Платежная система PayPal является самым распространенным способом оплаты для исполнителей на крупнейших зарубежных фриланс-биржах, таких как Upwork, Freelancer и TopTal. Заказчики оплачивают услуги веб-разработчиков, дизайнеров, архитекторов, копирайтеров, фотографов и даже юристов. Среди них есть и российские исполнители — по данным PayPal 66% российских фрилансеров также работают с иностранными заказчиками.

Российский сервис Solar Staff работает уже 5 лет. За это время в нем зарегистрировалось 130 тысяч фрилансеров и 400 компаний, среди которых есть и зарубежные клиенты. Сервис выступает генеральным подрядчиком при работе с фрилансерами по всему миру — производит выплаты исполнителям, предоставляет закрывающие документы и права на результаты работы в соответствии с международным правом. Помимо PayPal, сервис осуществляет выплаты исполнителям на электронные кошельки ePayments, Qiwi, Webmoney, а также на банковские карты в большинстве стран.