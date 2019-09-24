Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Норбит» (входит в группу «Ланит») завершил проект по разработке и внедрению системы управления закупочной деятельностью на предприятиях группы «Сибирская генерирующая компания». В основе внедренного решения лежит платформа SAP ERP. Новая система позволила повысить качество планирования закупки материально-технических ресурсов и услуг, обеспечить получение прозрачной информации о каждом этапе жизненного цикла материалов.

В ходе проекта были настроены модули SAP MM (логистика), PS (проекты), SD (сбыт), функциональность которых позволяет планировать закупку необходимых материалов с учетом текущих остатков на складах. Благодаря системе появилась возможность в режиме реального времени формировать план потребности, проверять бюджет под конкретное мероприятие и резервировать необходимый запас. Также внедренное решение показывает альтернативные материалы, присутствующие на складах и которыми можно покрыть часть потребностей.

Система охватывает бизнес-процессы от формирования потребности в материалах до их списания, позволяет проводить оперативный мониторинг всех бизнес-процессов управления закупками, а также создавать необходимые отчетные и печатные формы. В системе доработан справочник материалов и услуг, включающий плановые цены и сроки поставки с просмотром аналогов. Новое решение интегрировано с модулем SAP SRM и другими смежными системами.

Андрей Колесников, заместитель директора по ресурсообеспечению «Сибирской генерирующей компании», сказал: «Внедренная система охватывает более 60 организаций в четырех российских регионах: Москве, Красноярске, Кемерово и Новокузнецке. Решением пользуются более 3,2 тыс. пользователей. Новая система, включающая более 350 тыс. позиций закупаемых материалов, помогла нам управлять запасами и складскими остатками в режиме реального времени».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «До начала работ над новым проектом заказчик пользовался отдельной системой, в которой планирование потребности проходило в отрыве от ERP-системы. В сжатые сроки команда "Норбит" внедрила систему на большом количестве предприятий, в том числе осуществила миграцию необходимых справочных и исторических данных, провела обучение пользователей. По итогам внедрения ИТ-решения компания получила единую среду на базе платформы SAP, позволяющую управлять полным циклом закупок».

Другие материалы рубрики

Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы

«Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками

Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики

В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости

«МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei

За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов

Техника

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии