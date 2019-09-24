«Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») завершил проект по разработке и внедрению системы управления закупочной деятельностью на предприятиях группы «Сибирская генерирующая компания». В основе внедренного решения лежит платформа SAP ERP. Новая система позволила повысить качество планирования закупки материально-технических ресурсов и услуг, обеспечить получение прозрачной информации о каждом этапе жизненного цикла материалов.

В ходе проекта были настроены модули SAP MM (логистика), PS (проекты), SD (сбыт), функциональность которых позволяет планировать закупку необходимых материалов с учетом текущих остатков на складах. Благодаря системе появилась возможность в режиме реального времени формировать план потребности, проверять бюджет под конкретное мероприятие и резервировать необходимый запас. Также внедренное решение показывает альтернативные материалы, присутствующие на складах и которыми можно покрыть часть потребностей.

Система охватывает бизнес-процессы от формирования потребности в материалах до их списания, позволяет проводить оперативный мониторинг всех бизнес-процессов управления закупками, а также создавать необходимые отчетные и печатные формы. В системе доработан справочник материалов и услуг, включающий плановые цены и сроки поставки с просмотром аналогов. Новое решение интегрировано с модулем SAP SRM и другими смежными системами.

Андрей Колесников, заместитель директора по ресурсообеспечению «Сибирской генерирующей компании», сказал: «Внедренная система охватывает более 60 организаций в четырех российских регионах: Москве, Красноярске, Кемерово и Новокузнецке. Решением пользуются более 3,2 тыс. пользователей. Новая система, включающая более 350 тыс. позиций закупаемых материалов, помогла нам управлять запасами и складскими остатками в режиме реального времени».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «До начала работ над новым проектом заказчик пользовался отдельной системой, в которой планирование потребности проходило в отрыве от ERP-системы. В сжатые сроки команда "Норбит" внедрила систему на большом количестве предприятий, в том числе осуществила миграцию необходимых справочных и исторических данных, провела обучение пользователей. По итогам внедрения ИТ-решения компания получила единую среду на базе платформы SAP, позволяющую управлять полным циклом закупок».