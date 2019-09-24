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ИИ от Ростеха поможет повысить качество медпомощи в Подмосковье

ИТ в госсекторе

Ростех создал систему на основе технологий машинного обучения, которая помогает проверять качество лечения и выявлять нарушения при оказании медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Пилотным регионом, где внедрена система, выступила Московская область.

Автоматизированная информационная система «Эксперт» с помощью искусственного интеллекта идентифицирует случаи оказания медицинской помощи, имеющие признаки нарушений или ошибок – в составлении документации, расходовании средств ОМС и лечении пациентов. Ранее эта работа осуществлялась в «ручном» режиме. В результате значительно увеличились скорость, точность, эффективность проверок и объем проверяемых данных. Число выявляемых ошибок и нарушений выросло более чем в 3 раза.

В составе Ростеха разработку и внедрение системы ведет Национальный Центр Информатизации (НЦИ, входит в концерн «Автоматика»). Партнерами проекта выступают компания «Точка зрения» и Центр искусственного интеллекта и цифровой экономики Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.

«Система дополняет линейку разработок Ростеха для цифровизации системы здравоохранения. Созданная нейросеть выявляет подозрительные, потенциально дефектные случаи оказания медицинской помощи, с которыми дальше работают эксперты. Такой подход позволил увеличить число выявленных нарушений в несколько раз. Использование системы экономит время специалистов, кардинально повышает качество проверок и объем проверяемых данных. Как следствие, растет качество медицинской помощи. В ФОМС уже идет процесс тиражирования решения на другие территориальные фонды, которые заинтересованы в автоматизации данного процесса», – сказал генеральный директор Национального Центра Информатизации Константин Солодухин.

Часть проверок в системе ОМС осуществляется в автоматизированном режиме: это форматно-логический и медико-экономический контроль. Искусственный интеллект подключается на этапе медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, которая ранее полностью проводилась экспертами страховых компаний и специалистами ТФОМС.

По «подсказкам» системы эксперты точечно проверяют несоответствие медицинских услуг, предъявленных к оплате, записям в первичной медицинской и учетно-отчетной документации. Кроме того, анализируется медицинская карта, изучается история болезни, после чего делается вывод о том, насколько правильно и качественно было проведено лечение. Такой подход ускоряет процесс проверок и позволяет обработать больше данных.

«Эффективный контроль особенно важен в медицинской сфере. Он помогает оценить качество лечения, правильность действий медицинского персонала и обоснованность расходов средств ОМС. В Московской области ежемесячно регистрируется около 5 млн случаев оказания медицинской помощи. Эксперты проверяют порядка 5-8% из них. Система помогает тщательно отбирать для них именно те случаи, где вероятность ошибок наиболее высока», – отметил заместитель директора ТФОМС Московской области Вадим Лукашов.

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