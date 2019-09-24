BI.ZONE и «Мегафон» объединили усилия против банковского мошенничества

BI.ZONE и «Мегафон» расширили сотрудничество в области кибербезопасности. В рамках технологического партнерства оператор начал предоставлять в режиме реального времени разработчику информацию о мошенниках и их жертвах. Эти сведения автоматически становятся доступны всем участникам платформы обмена данными о киберугрозах — совместного проекта BI.ZONE и Ассоциации банков России.

По данным компании BI.ZONE, в России 80% краж со счетов физических лиц совершается с использованием методов социальной инженерии: жертва поддается на уловки мошенников и переводит им деньги. Чаще всего злоумышленники связываются с клиентами банков по телефону и через СМС-сообщения. Поэтому данные мобильных операторов об инцидентах существенно снижают количество атак в финансовой сфере.

Благодаря сотрудничеству компании BI.ZONE с «Мегафоном», в платформу обмена данными о киберугрозах будет поступать информация о злонамеренных ресурсах, в том числе используемых для фишинговых атак, о заражениях вредоносным ПО, мошенниках и их жертвах. Если эти сведения использовать в работе антифрод-системы финансовой организации, это позволит значительно повысить уровень выявления банковского мошенничества. При этом специальные правила, разработанные аналитиками компании BI.ZONE, дадут возможность с высокой точностью определять абонентов, устройства которых заражены вредоносным ПО.

«Наше партнерство с BI.ZONE началось еще во время пилотного периода запуска платформы — на старте мы предоставляли адреса вредоносных и фишинговых доменов. Сейчас мы расширяем сотрудничество, добавляя в общую базу угроз данные о мошенниках и их жертвах, — сказал Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона». — Эта информация особенно актуальна для игроков финансового сектора, так как позволяет эффективно бороться с банковскими мошенниками. Мы фиксируем деятельность последних и передаем соответствующие данные аналитикам BI.ZONE».

«Актуальная информация — ключевой фактор успеха в борьбе с современными цифровыми угрозами, — сказал Антон Окошкин, технический директор BI.ZONE. — Однако в одиночку ни одна финансовая организация не может позволить себе аккумулировать нужное количество данных для предотвращения кибератак. Это потребовало бы существенных затрат как на приобретение информации из разных источников, так и на содержание большой команды высококлассных экспертов в сфере кибербезопасности. Объединение усилий в сборе данных дает возможность ощутить максимальный эффект от использования информации о киберугрозах: надежная проактивная защита при существенной экономии ресурсов».

Платформа обмена данными о киберугрозах — совместный проект компании BI.ZONE и Ассоциации банков России — позволяет выстраивать проактивную защиту в финансовых организациях. Решение помогает противодействовать атакам злоумышленников благодаря коллаборации между участниками, тщательному отбору источников информации с учетом отраслевой и региональной специфик. Платформа открывает доступ к самым актуальным данным: ежедневно автоматически добавляются и обновляются десятки тысяч признаков, по которым распознают потенциальную угрозу (индикаторы компрометации). Источниками данных выступают все подключенные в рамках Ассоциации банков организации, а также технологические партнеры, среди которых ФинЦЕРТ Банка России, разработчики инструментов кибербезопасности, крупнейшие операторы связи, центр мониторинга и реагирования на инциденты BI.ZONE CERT и многие другие.