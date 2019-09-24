Asus начинает российские продажи ноутбуков ZenBook Pro Duo. Цены

Asus объявила о старте продаж в России ноутбука Asus ZenBook Pro Duo (UX581) с 14-дюймовым дополнительным экраном ScreenPad Plus, в котором реализованы усовершенствованные технологии, ранее воплощенные в дисплее ScreenPad первого поколения.

Наличие дополнительного большого экрана открывает практически безграничные возможности для творческой работы в многозадачном режиме. Программное обеспечение ScreenXpert управляет работой дополнительного экрана и включает множество приложений и утилит для максимально комфортного распределения рабочей области между основным и вспомогательным дисплеями.

В максимальную аппаратную комплектацию ZenBook Pro Duo входит процессор Intel Core 9 поколения, 32 ГБ оперативной памяти, игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом 3.0 x4.

Основной экран ноутбука ZenBook Pro Duo – это сенсорная матрица OLED с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 пикселей). Дополнительный сенсорный дисплей ScreenPad Plus также имеет разрешение 4K (3840 x 1100 пикселей), а тачпад может превращаться в NumberPad – сенсорный цифровой блок для удобной работы с расчетами. Основной дисплей NanoEdge практически не имеет рамок ни с одной из сторон, что позволило сделать корпус ноутбука предельно компактным.

Корпус выполнен в небесно-голубом (Celestial Blue) цвете. Декор на крышке – вариация на тему хорошо знакомого пользователям орнамента из тончайших концентрических окружностей, характерного для всех устройств серии Zen, но выполненная в ассиметричной манере. Этот элегантный элемент оформления делает внешний вид ноутбука ZenBook Pro Duo абсолютно уникальным и легко узнаваемым.

Одновременно с ZenBook Pro Duo была представлена младшая ультрапортативная модель – ZenBook Duo (UX481) с безрамочным экраном NanoEdge и дополнительным сенсорным экраном ScreenPad Plus. Оба дисплея ZenBook Duo поддерживают разрешение Full-HD. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 и видеокартой GeForce MX250.

Дополнительный сенсорный экран ScreenPad Plus с разрешением 4K, установленный в ноутбуке ZenBook Pro Duo, дарит пользователям уникальную возможность работать сразу с двумя экранами на одном устройстве. Дополнительный сенсорный дисплей выполнен во всю ширину корпуса с соотношением сторон 32:9 и расположен сразу за клавиатурой. Он значительно расширяет рабочую область, а сам корпус ноутбука при этом сохраняет стандартный форм-фактор.

Дополнительный экран ScreenPad Plus можно использовать как второй монитор и отображать больше графического контента, а можно воспользоваться уникальными преимуществами специально разработанного программного обеспечения ScreenXpert и настроить взаимодействие между экранами, еще сильнее повысив удобство и продуктивность работы. Специально созданные для дисплея ScreenPad Plus приложения App Switcher, ViewMax и App Navigator помогают настроить одновременную работу основного и дополнительного экранов. Утилита Task Group позволяет мгновенно переключиться в рабочий режим, запустив одним касанием заранее сформированную группу приложений.

Чтобы максимально освободить рабочую область на основном экране, на вспомогательный дисплей можно перетащить внутри-программные панели инструментов и различные меню. Также на ScreenPad удобно запускать вспомогательные приложения. Для творческой работы по созданию медиаконтента на дополнительный экран можно перенести окна предварительного просмотра или код, таймлайн видео или инструменты для редактирования аудиофайлов. Тем, кто много общается в процессе работы, удобно будет перенести чат или социальные сети на дополнительный экран и мгновенно реагировать на сообщения, не сворачивая рабочее окно на основном экране.

Все функции, созданные специально для дополнительного экрана ScreenPad, помогают сделать рабочий процесс более комфортным и продуктивным. Компания Asus активно сотрудничает со сторонними разработчиками программного обеспечения, такими как компания Corel, чтобы оптимизировать популярные программы для еще более полной совместимости с дополнительным экраном ScreenPad, но уже сейчас любое приложение для Windows можно запускать на ScreenPad Plus, без необходимости в каких-либо обновлениях .

Поставляемое в комплекте с ноутбуком ZenBook Pro Duo цифровое перо — или другой активный стилус — позволяет раскрыть новый уровень творческих возможностей, поскольку дополнительный экран ScreenPad Plus – это настоящий простор для творчества: рисования, черчения, рукописных заметок. Специальная подставка для рук вместе с шарниром ErgoLift обеспечивают максимально комфортное положение кистей рук для рисования или набора больших объемов текста.

В тачпад ноутбука ZenBook Pro Duo встроен новейший сенсорный цифровой блок NumberPad со светодиодной подсветкой, очень удобный для работы с расчетами. Кроме того, в этом ноутбуке реализована поддержка виртуального голосового ассистента Amazon Alexa, а специальный световой индикатор на фронтальной панели подскажет, когда ассистент готов воспринимать голосовые команды.

Модель ZenBook Pro Duo создана для продуктивной творческой работы. В максимальную аппаратную комплектацию входит восьмиядерный процессор Intel Core i9, который в режиме Turbo Boost может разгоняться до рекордной тактовой частоты 5 ГГц, а также 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4. Дискретная видеокарта геймерской производительности NVIDIA GeForce RTX 2060, созданная на основе микроархитектуры NVIDIA Turing, наделена технологией трассировки лучей и помогает получить предельно реалистичное и качественное изображение.

Твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4 обеспечивает скорость работы с данными. Набор портов ввода/вывода включает разъем USB Type-C (USB-C) с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3. Модуль беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 с технологией Gig+ (стандарт 802.11ax) обеспечивает скорость беспроводного соединения.

Чтобы производительность системы не снижалась даже при максимальной нагрузке, предусмотрена клавиша Turbo Fan, активирующая режим усиленного охлаждения. Шарнир ErgoLift приподнимает клавиатуру под удобным для набора текста углом, а появляющееся под нижней панелью ноутбука пространство способствует дополнительному охлаждению системы.

Мощная аппаратная комплектация ZenBook Pro Duo не только обеспечивает абсолютно плавную работу и синхронизацию основного и дополнительного экранов, но и превращает этот ноутбук в одно из самых высокопроизводительных портативных устройств для профессионального создания медиаконтента.

Установленный в ZenBook Pro Duo дисплей NanoEdge, созданный по технологии OLED, поддерживает разрешение 4K UHD с реалистичными яркими цветами и глубоким черным. Благодаря безрамочному дизайну основной дисплей занимает 89% площади крышки. Это означает, что по краям дисплея практически не остается неиспользуемого пространства.

Основной дисплей ZenBook Pro Duo поддерживает технологию HDR и обладает цветовым охватом 100% DCI-P3. Охват цветового пространства DCI-P3 – это современный стандарт для профессиональной работы с видеозаписями, который позволяет получить на экране изображение великолепного качества.

Для пользователей, ценящих превыше всего портативность, идеальным выбором станет младшая модель ZenBook Duo (UX481) с экраном диагональю 14 дюймов. Это устройство оснащено дополнительным экраном ScreenPad Plus, как и старшая модель ZenBook Pro Duo, но в еще более легком и компактном корпусе. Основной экран заключен в исчезающе тонкую рамку и обладает разрешением Full-HD. Дополнительный экран поддерживает аналогичное разрешение. В аппаратную комплектацию ZenBook Duo входят процессор Intel Core i7 и видеокарта GeForce MX250.

Zenbook Pro Duo уже доступен для предзаказа по цене от 239 990 рублей.

Компания Asus также начинает продажи в России обновленной линейки ноутбуков ZenBook 13 (UX334), ZenBook 14 (UX434) и ZenBook 15 (UX534), оснащенных усовершенствованной версией дополнительного сенсорного экрана ScreenPad 2.0. Кроме того будет доступна эксклюзивная юбилейная модель ZenBook Edition 30 (UX334FL) ограниченной серии в отделке из натуральной кожи жемчужного цвета. Роскошная кожаная отделка на крышке выполнена вручную из высококачественной кожи итальянского производства.

Дополнительный сенсорный экран ScreenPad 2.0 установлен во всех обновленных моделях ZenBook. Он значительно повышает удобство и продуктивность работы с ноутбуком, особенно в многозадачном режиме. Интерфейс дополнительного экрана интуитивно понятен, поскольку во многом схож с привычным интерфейсом смартфона.

Все представленные новинки могут похвастать дисплеем NanoEdge с исчезающе тонкой рамкой со всех четырех сторон и относительной площадью экрана до 95%. В том числе благодаря отсутствию рамки новые модели ZenBook – самые компактные в мире среди ноутбуков с аналогичным размером экрана.

Сочетание абсолютной портативности и высокой производительности всегда было и остается главной отличительной чертой серии ZenBook. Новые модели оснащены полным комплектом высокопроизводительных компонентов, включая четырехъядерный процессор 8-го поколения Intel Core i7, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, 16 ГБ оперативной памяти, высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe и гигабитный модуль Wi-Fi.

Усовершенствованный дополнительный сенсорный дисплей ScreenPad 2.0 получил еще большую диагональ, чем предыдущая версия – 5,65 дюйма, а программное обеспечение ScreenXpert, отвечающее за работу ScreenPad, пополнилось множеством полезных функций: утилита Quick Key позволяет одним нажатием активировать заранее заданную последовательность действий, Handwriting – включает режим рукописного ввода текста, а Number Key открывает цифровой блок, незаменимый для работы с расчетами. Интерфейс дополнительного экрана ScreenPad схож с интерфейсом смартфонов, он очень удобен и интуитивно понятен. Сторонние разработчики программного обеспечения могут использовать специально созданный специалистами Asus прикладной интерфейс (API), чтобы оптимизировать уже существующие программы для максимальной совместимости с дисплеем ScreenPad. Усовершенствованная версия дополнительного экрана значительно экономичнее расходует заряд аккумулятора ноутбука, чем предыдущая версия, – в 2,5 раза.

Новые модели серии ZenBook отличаются легкостью и компактным корпусом. Сделать их компактными стало возможным благодаря дисплеям NanoEdge: экраны диагональю 13,3 дюйма, 14 дюймов и 15,6 дюйма заключены в узкую рамку со всех четырех сторон, экран занимает до 95% площади поверхности крышки.

Поверхность крышки украшена традиционным для серии Zen рисунком из тончайших концентрических окружностей. Новинки доступны в по-деловому строгом темно-синем (Royal Blue) цвете и холодном серебристом (Icicle Silver) исполнении с контрастной отделкой цвета розового золота (Rose Gold) над клавиатурой и на логотипе. Фирменное поворотное крепление ErgoLift задает оптимальный угол наклона клавиатуры для комфортного набора текста. Кроме того, такая конструкция способствует дополнительному охлаждению системы.

Новые модели ZenBook стали еще более портативными, но их аппаратное оснащение как всегда на высоте: процессор Intel Core 8 поколения вплоть до модели i7, дискретная графика NVIDIA GeForce MX250 в моделях ZenBook 13 и 14 и юбилейной модели Edition 30 и высокопроизводительная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q в модели ZenBook 15.

Все новые модели оснащены твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe и до 16 ГБ оперативной памяти. Работа с документами, поиск информации в интернете, редактирование фотографий, монтаж видео или перерыв на игру – этим ноутбукам под силу любые задачи.

В современном мире деловому человеку важно всегда оставаться на связи, и чем быстрее скорость соединения, тем лучше. Все новые модели ZenBook оснащены гигабитным модулем Wi-Fi 5 (стандарт 802.11ac), который позволяет получить стабильное соединение с высокой скоростью, что особенно важно для скачивания данных и плавных потоковых видеотрансляций. Для беспроводного соединения с новейшими периферийными устройствами и аксессуарами в ноутбуках также предусмотрен модуль Bluetooth 5.0.

Созданные для активной жизни ультрабуки ZenBook способны проработать полный день на одном заряде аккумулятора. Время автономной работы составляет до 14 часов для ZenBook 13 и 14 и невероятные 17 часов автономной работы для ZenBook 15.

Модель ZenBook Edition 30 выпущена ограниченным тиражом в честь 30-летнего юбилея компании Asus. В этом уникальном ноутбуке гармонично сочетаются технические достижения и роскошный футуристический дизайн. Высококачественная натуральная кожа итальянского производства на крышке ноутбука – атрибут современной моды и безупречного стиля. Это роскошное и безупречно элегантное устройство – очередная веха на пути в поисках невероятного.

В 2006 году компания Asus уже выпускала коллекцию устройств в кожаной отделке S6F. В дизайне модели ZenBook Edition 30 классический стиль органично сочетается с суперсовременным. Отделка из натуральной кожи жемчужного цвета с декоративной прострочкой, выполненной вручную, – смелая декларация стиля. Грани устройства украшает металлическая отделка цвета розового золота, а логотип на крышке ZenBook Edition 30 – нотка истинной роскоши – выполнен из ¬18-каратного розового золота.

Юбилейная модель ZenBook Edition 30 поставляется с набором аксессуаров премиального уровня, включающим мышку жемчужного цвета, коробку и коврик для мыши с фактурной отделкой под кожу, а также чехол-конверт из натуральной кожи.

Ноутбуки доступны в рознице со следующей недели по цене: UX334 от 83 990 рублей, UX434 от 85 990 рублей, UX534 от 111 990 рублей, UX334 30th Edition от 109 990 рублей.