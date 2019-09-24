Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum

Бизнес

Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum в этом году. Для того, чтобы осветить ее наиболее полно, эксперты Dell Technologies подготовили множество форматов.

Стартом мероприятия станет выступление вице-президента и генерального директора Dell Technologies в России Бориса Щербакова, который представит цифровое видение компании на базе недавно проведенного масштабного исследования компании Realizing 2030. Посвященное тому, как технологии изменят окружающий мир до 2030 года, оно обещает стать настоящим откровением для российской бизнес-среды.

Эксперты компании и приглашенные спикеры из глобальных технологических компаний (партнеров Dell Technologies) подготовили более 25 тематических докладов, посвященных передовым технологиям, способным уже в ближайшее время вызвать настоящую революцию в бизнесе. Сессии и презентации Dell Technologies Forum охватят весь рынок современным решений для модернизации ИТ и построения грамотной и эффективной инфраструктуры. В программе дискуссии о трендах серверного рынка и сетевых фабрик для ЦОД, обсуждение вопросов цифрового рабочего места, виртуальная демонстрация средств резервного копирования и восстановления данных, обзор клиентских решений и многое другое.

Впервые в программу мероприятия вошла сессия «Женщины в ИТ». В рамках дискуссии гости обсудят важнейшие тренды в привлечении талантливых сотрудников в технологичные компании – вне зависимости от физических особенностей.

Гостей Dell Technologies Forum также ждут виртуальные и «живые» презентации, экскурсии по новинкам и хитам компании, а также возможность пообщаться в неформальной обстановке.

Свое участие в Dell Technologies Forum уже подтвердили ключевые игроки российского ИТ-рынка, в том числе «СберКлауд», CloudMTS, «КРОК Облачные сервисы», «Softline Облачные решения», IBS Platformix, OCS Distribution, Softline, DCLogic, CROC, CompTek, Merlion, Atos, Treolan.

Другие материалы рубрики

Власти разрешат россиянам отслеживать через интернет борьбу госорганов с преступностью

Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете

Стартовали российские продажи смартфона легендарной Palm размером с кредитку. Цена

Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая

Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства

«Почта России» открыла новое ИТ-направление под руководством выходца из «М.видео»

Техника

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии