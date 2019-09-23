Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы

Ритейл Розница

Три оператора фискальных данных – OFD.ru, «Платформа ОФД» и «Сбис ОФД» («Тензор»), провели интеграцию с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и готовы к передаче информации о продаже ЛП, поступающей через контрольно-кассовую технику аптек.

Все три оператора фискальных данных подтвердили, что услуга по передаче данных в МДЛП включена в действующие тарифы ОФД, в рамках которых дополнительная плата взыматься не будет.

Операторами фискальных данных сформированы также расширенные пакеты услуг, включающие учет, мониторинг данных и другие опции для полноценного обеспечения бизнес-процессов. Они доступны за отдельную плату.

Технология многофункционального личного кабинета, подключенного одновременно и к ФНС, и к системе маркировки, протестирована совместно с оператором маркировки ЦРПТ. Сведения о маркированном товаре распознаются и передаются в МДЛП автоматически. Работоспособность решений уже проверена и с аптеками-клиентами.

«Мы успешно провели тестовую интеграцию с системой маркировки лекарств, подключив к ней нашего клиента – крупнейшую аптечную сеть «НЕОФАРМ». Теперь мы готовы подключить к системе и другие аптеки, с которыми работаем. Как и в случае с табачными изделиями, обработка кодов маркировки лекарств и их передача в МДЛП для наших клиентов будет бесплатной», – сказал Антон Румянцев, директор OFD.ru.

«Только через «Платформу ОФД» в августе ежедневно передавалось более 400 тыс. кассовых чеков с кодом маркировки в различных товарных группах. Мы уже апробировали работу в системе Честный ЗНАК с рядом клиентов фармсектора. Наша задача – максимально использовать наработанную экспертизу для создания удобных и надежных решений для клиентов. Важно предоставлять аптекам такие инструменты заранее, создавая условия для тестирования и отладки необходимых процессов», - отметил Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами компании «Платформа ОФД».

«Мы активно сотрудничаем с операторами фискальных данных, разрабатываем оптимальные алгоритмы взаимодействия по передаче данных в МДЛП. Уже есть пионеры проекта маркировки, готовность которых мы подтверждаем. Еще шесть операторов находятся на финальной стадии тестирования решений. Все они не планируют взымать дополнительную плату за передачу данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов», – сказал руководитель направления по работе с партнерами Александр Смирнов.

Другие материалы рубрики

В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть»

IDC: российский рынок ПК обвалился после трехлетнего подъема

Техника

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии