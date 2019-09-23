Synerdocs ускорил выдачу банковских гарантий A-PLAN

А-PLAN заявила о переходе на электронный документооборот (ЭДО) с контрагентами – участниками госзакупок, через Synerdocs. Работать с контрагентами теперь удобнее, а клиенты быстрее получают банковские гарантии и заявляются на тендеры.

МКК «A-ПЛАН» (А-PLAN) – компания полного цикла финансовых продуктов и услуг, ориентированных на рынок государственных и полугосударственных закупок. Располагает собственным и заёмным капиталом для кредитования малого и среднего бизнеса.

Ежедневно в финансовую компанию обращаются сотни поставщиков. Цель – получить банковские гарантии. Они обязательны для многих государственных тендеров и крупных госзаказов. Даже если условия сделки будут нарушены, банковские гарантии защитят компанию от попадания в реестр недобросовестных поставщиков.

Заявку на услугу клиент оставляет онлайн – в личном кабинете на сайте. Туда же он загружает фотографии документов, необходимых для составления договора. Их в CRM-системе изучает менеджер А-PLAN. На основе полученных данных сотрудник формирует договор в 1С, а затем отправляет заказчику услуги.

До сентября 2019 года всю корреспонденцию клиентам доставляли почтой и курьерской службой. Подписание бумаг затягивалось на недели, а иногда и месяцы – если заказчик находился далеко за пределами Москвы. Чтобы ускорить процесс, в А-PLAN решили перейти на обмен электронными документами через Synerdocs.

За 1,5 месяца сервис встроили в ИТ-платформу компании. Для удобства пользователей и прозрачности документооборота интегрировали Synerdocs с 1С и личным кабинетом клиента. Теперь договоры, акты и другие документы в компании оформляют в электронном виде и пересылают заказчикам прямо из учетной системы. Для этого они используют специальную функцию Synerdocs – отправку без подписи. Далее клиенты ставят электронную подпись и возвращают оригиналы обратно. Затем документы подписывают уже на стороне А-PLAN. Вся процедура занимает несколько минут.

«Конкурентное преимущество нашей компании – надежный и удобный клиентский сервис, благодаря которому мы добились высокой скорости обработки заявок. И за это нас высоко ценят в бизнес-сообществе, – отметил директор департамента бизнес-анализа и управления проектами А-PLAN Ренат Сулейманов. – Обмен электронными документами через Synerdocs заметно усилил наше преимущество – теперь мы не только оперативно предоставляем услуги, но и быстро готовим и «закрываем» документы по сделкам».