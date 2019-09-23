Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Synerdocs ускорил выдачу банковских гарантий A-PLAN

Интеграция Внедрения

А-PLAN заявила о переходе на электронный документооборот (ЭДО) с контрагентами – участниками госзакупок, через Synerdocs. Работать с контрагентами теперь удобнее, а клиенты быстрее получают банковские гарантии и заявляются на тендеры.

МКК «A-ПЛАН» (А-PLAN) – компания полного цикла финансовых продуктов и услуг, ориентированных на рынок государственных и полугосударственных закупок. Располагает собственным и заёмным капиталом для кредитования малого и среднего бизнеса.

Ежедневно в финансовую компанию обращаются сотни поставщиков. Цель – получить банковские гарантии. Они обязательны для многих государственных тендеров и крупных госзаказов. Даже если условия сделки будут нарушены, банковские гарантии защитят компанию от попадания в реестр недобросовестных поставщиков.

Заявку на услугу клиент оставляет онлайн – в личном кабинете на сайте. Туда же он загружает фотографии документов, необходимых для составления договора. Их в CRM-системе изучает менеджер А-PLAN. На основе полученных данных сотрудник формирует договор в 1С, а затем отправляет заказчику услуги.

До сентября 2019 года всю корреспонденцию клиентам доставляли почтой и курьерской службой. Подписание бумаг затягивалось на недели, а иногда и месяцы – если заказчик находился далеко за пределами Москвы. Чтобы ускорить процесс, в А-PLAN решили перейти на обмен электронными документами через Synerdocs.

За 1,5 месяца сервис встроили в ИТ-платформу компании. Для удобства пользователей и прозрачности документооборота интегрировали Synerdocs с 1С и личным кабинетом клиента. Теперь договоры, акты и другие документы в компании оформляют в электронном виде и пересылают заказчикам прямо из учетной системы. Для этого они используют специальную функцию Synerdocs – отправку без подписи. Далее клиенты ставят электронную подпись и возвращают оригиналы обратно. Затем документы подписывают уже на стороне А-PLAN. Вся процедура занимает несколько минут.

«Конкурентное преимущество нашей компании – надежный и удобный клиентский сервис, благодаря которому мы добились высокой скорости обработки заявок. И за это нас высоко ценят в бизнес-сообществе, – отметил директор департамента бизнес-анализа и управления проектами А-PLAN Ренат Сулейманов. – Обмен электронными документами через Synerdocs заметно усилил наше преимущество – теперь мы не только оперативно предоставляем услуги, но и быстро готовим и «закрываем» документы по сделкам».

Другие материалы рубрики

Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы

«Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками

Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики

В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости

«МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei

За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro

Смартфоны для школьников: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии