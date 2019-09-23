РВК начала отбор проектов НТИ с фокусом на ИИ и большие данные

Российская венчурная компания (РВК) объявила о начале нового этапа открытого отбора проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Первая волна ориентирована на технологический бизнес с новыми разработками и продуктами в сфере искусственного интеллекта и больших данных, которые имеют потенциал продвижения на глобальном рынке.

Участники интервального отбора смогут претендовать на получение финансовой поддержки по упрощенной процедуре в рамках программ «Экспорт НТИ» и «Спин-офф НТИ»: программа «Экспорт НТИ» предназначена для средних и крупных технологических компаний на финальной стадии разработки и вывода на рынок экспортных продуктовых решений. Возможный формат поддержки — гранты до 155 млн руб. для финальных стадий НИОКР и прямые инвестиции до 495 млн руб.; программа «Спин-офф НТИ» предполагает поддержку создания новых бизнесов по направлениям НТИ на базе крупных технологических компаний. Формат поддержки — прямые инвестиции в капитал проектных компаний (SPV) в размере до 495 млн руб.

Заявки принимаются через цифровую платформу РВК и сайт НТИ до 25 октября 2019 г. В течение пяти дней проводится экспресс-экспертиза проектов по стартовым параметрам оценки, среди которых – новизна, уникальность и зрелость технологии, опыт команды, наличие внебюджетного софинансирования, характеристики целевого рынка, инвестиционный потенциал и др. Затем проекты переходят на этап расширенной экспертизы и в конце ноября 2019 г. рассматриваются на проектном комитете НТИ, после чего проходят внешнюю экспертизу. Финальное решение об одобрении проекта и выделении финансирования принимается межведомственной рабочей группой по реализации НТИ.

«Участие в интервальном отборе даст компаниям целый ряд новых возможностей и преимуществ по сравнению с традиционным механизмом отбора в контуре НТИ. Во-первых, фиксированные сроки рассмотрения заявок. Срок от подачи заявки в интервальном отборе до принятия решения на Проектном комитете НТИ составит не более двух месяцев. Во-вторых, компании-заявители получат оптимизированные шаблоны документации, которые избавят от необходимости заполнять большое количество разных форм и шаблонов», — сказал Илья Курмышев, директор по развитию рынков НТИ.

Для заинтересованных компаний будут проводиться регулярные консультационные сессии НТИ в регионах и обеспечиваться обратная связь от сотрудников проектного офиса НТИ на этапе описания проекта.