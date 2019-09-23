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МТС подписала со Сбербанком кредитные соглашения на 120 млрд рублей

Бизнес Инвестиции и M&A

МТС объявила о подписании со Сбербанком России кредитных соглашений на общую сумму 120 млрд рублей. В рамках соглашений компания договорилась о рефинансировании действующего кредита Сбербанка на 70 млрд рублей, а также об открытии кредитной линии на 50 млрд рублей.

«МТС ведет непрерывную последовательную работу по оптимизации текущего долга компании. Подписание кредитных соглашений подтверждает этот курс и является еще одним шагом по укреплению взаимовыгодных отношений между МТС и Сбербанком», — отметил вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский.

Первое соглашение о рефинансировании кредита на 70 миллиардов рублей предусматривает снижение действующей процентной ставки и увеличение срока погашения на три года до 2024 года. В сентябре 2014 года МТС привлекла кредитную линию Сбербанка на 50 миллиардов рублей для рефинансирования погашений по долгу компании и обеспечения запаса ликвидности для строительства сети. Другая кредитная линия на 20 миллиардов рублей, предоставленная в январе 2015 года, обеспечила запас средств для досрочного обратного выкупа еврооблигаций МТС в течение 2015-2016 годов.

Второе подписанное со Сбербанком соглашение подтверждает кредитную линию с лимитом в 50 миллиардов рублей и дает МТС возможность выбирать средства отдельными траншами на погашение долга в 2020 году.



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