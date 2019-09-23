«Клёкнер Пентапласт Рус» перешла на Microsoft Dynamics AX

«Клёкнер Пентапласт Рус», дочерняя компания международного концерна Klöckner Pentaplast, при поддержке GMCS автоматизировала новые производственные процессы в Microsoft Dynamics AX.

Компания «Клёкнер Пентапласт Рус» ведет свою деятельность в России с 1998 года. Более 1000 тонн продукции ежемесячно отгружается со складов в Германии, Санкт-Петербурге и Москве. Клиентами компании являются более 200 пищевых предприятий и комбинатов мясной, рыбной и молочной промышленностей.

В связи с запуском третьей производственной линии с применением технологии вакуумной термоформовки и обновлением MES-системы предприятию потребовалось внести соответствующие изменения в используемую ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX.

«Мы постоянно работаем над расширением производственных возможностей, востребованных рынком. Запуск новой высокотехнологичной термоформовочной линии означает не только расширение ассортимента, но и новый этап развития предприятия», – сказал Ксенофонтов Вячеслав Геннадьевич, генеральный директор «Клёкнер Пентапласт Рус».

Для решения стоящих бизнес-задач «Клёкнер Пентапласт Рус» обратилась к GMCS, с которой ранее сотрудничала в рамках перевода автоматизированной системы управления с версии Microsoft Dynamics AX 4.0 на Microsoft Dynamics AX 2012.

Специалисты GMCS выполнили в Microsoft Dynamics AX необходимые доработки для корректного формирования, а также экспорта/импорта данных о производственных заказах, как для внутренних операций, так и для целей подготовки внешней отчетности.

«В Microsoft Dynamics AX автоматизирован полный производственный цикл всех линий, самой сложной из которых является последняя термоформовочная линия. Одним из требований заказчика стал запуск необходимого функционала ERP-системы до ввода в эксплуатацию новой производственной системы. Особенность заключалась в том, что спецификаций для интеграции с новой MES-системой не было. Чтобы минимизировать связанные с этим риски и соблюсти поставленные заказчиком сроки, практически параллельно с наладкой и запуском MES-системы мы доработали механизмы интеграции с Microsoft Dynamics AX», – отметил Антон Чепурин, руководитель проекта, Северо-Западный филиал GMCS.