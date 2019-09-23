Huawei представила новый фитнес-браслет Band 4e. Цена

Huawei представила новый фитнес-браслет Huawei Band 4e, разработанный с учетом потребностей любителей спорта, фитнеса и здорового образа жизни. Браслет оснащен набором интеллектуальных функций и технологий для мониторинга спортивных тренировок, среди которых шестиосевой сенсор движения, отслеживание параметров бега, режим баскетбольной тренировки, профессиональный анализ и подбор рекомендаций по технике и многое другое. В браслете предусмотрена возможность ношения как на руке, так и на кроссовке, что обеспечивает более высокую точность измерений во время беговых и баскетбольных тренировок. Экологичные ремешки изготовлены из переработанных материалов.

Большинство присутствующих на рынке носимых устройств выполнены в формате часов или браслета и рассчитаны на ношение на запястье. Браслет Huawei Band 4e поддерживает вариант ношения на спортивной обуви, что обеспечивает более высокую точность отслеживания выполнения физических упражнений. В комплект браслета входит специальная пряжка, позволяющая надежно фиксировать устройство на кроссовке. Режим ношения на ноге включается автоматически при подсоединении пряжки, пользователю остается лишь выбрать режим бега или тренировки по баскетболу. В режиме бега браслет отслеживает толчок, удар при касании поверхности, отклонение от курса, угол поворота стопы, время контакта с землей, частоту и длину шага.

При ношении на руке браслет обеспечивает необходимые функции носимого устройства, включая уведомления о звонках и сообщениях, мониторинг пульса, дневной активности, качества сна и эффективности различных тренировок, включая плавание.

Популярность баскетбола растет во всем мире и специально для поклонников этого вида спорта Huawei разработала программу персональных тренировок. Надев браслет на кроссовок и запустив соответствующий режим, пользователь в реальном времени получает массу полезной информации, включая количество и высоту вертикальных прыжков, их максимальную и среднюю высоту, продолжительность зависаний, диаграмму скорости перемещения, длительность тренировки, пройденную дистанцию, потраченные калории, количество шагов, время активности и процентную долю активности.

После окончания тренировки приложение Huawei Health с помощью специального алгоритма вычисляет результаты тренировки. Опираясь на эти данные и рекомендации приложения, спортсмен может корректировать стратегию тренировок. Полученными результатами можно поделиться с друзьями и коллегами по команде или обсудить их в онлайн группах.

Для эффективных беговых тренировок важно следить за техникой и нагрузками, чтобы избежать травм и вреда здоровью. Новый фитнес-браслет Huawei Band 4e получил шестиосевой датчик движения, представляющий собой трехосевой гироскоп, объединенный с трехосевым датчиком ускорения, и способен измерять линейное перемещение по осям X, Y и Z и вращательное движение, включая угол поворота и угловую скорость, обеспечивая измерение и фиксацию любого движения руки или ноги пользователя.

Совместно с Китайским институтом спортивных наук Huawei разработала алгоритм анализа техники бега по семи параметрам, который способен в реальном времени подбирать профессиональные рекомендации для улучшения результатов.

Высокое качество сборки и защита от воды до пяти атмосфер гарантируют долговечность браслета. Во время испытаний в лаборатории Huawei браслет подвергали разным тестам, включая падение с высоты, сдавливание, скручивание и растягивание, воздействие высокой влажности и температур в диапазоне от -40 до 70°С, а также продолжительному воздействию солевого раствора, жира и спирта.

Браслет построен на базе 32-битного процессора ARM Cortex-M4 и имеет 1 МБ флеш-памяти. Монохромный PMOLED дисплей с разрешением 48x88 точек имеет размер 11,2x6,1 мм. Литиевая батарея емкостью 77 мАч обеспечивает до 14 дней работы при стандартном сценарии использования, а в режиме ожидания — до 21 дня. Вес устройства составляет всего 13 гр.

В России Huawei Band 4e будет доступен в цветах дымчатый серый (Misty Grey) и коралловая сакура (Sakura Coral) по рекомендованной розничной цене 1790 руб. Дополнительно можно будет приобрести ремешки других цветов. Новинка появится в продаже 26 сентября 2019 г. в официальном интернет-магазине и в магазинах-партнерах компании.