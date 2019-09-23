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Cstore открыл первый магазин нового формата

Ритейл Розница Техника

Cstore, сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller), входящая в «Связной», открыла первый магазин Cstore нового формата в Москве на Тверской, 6. Изменения коснулись как оформления, так и концепции в целом. В дальнейшем сеть планирует обновить все свои 30 магазинов в 21 городе России.

После ребрендинга свободное пространство значительно увеличилось, что позволило сделать магазин более функциональным. Теперь клиенты смогут увидеть еще больше устройств Apple и аксессуаров в открытой выкладке.

Одной из основных особенностей нового формата Cstore стал совместный проект с Apple – «Групповые демо-сессии». Специально для покупателей магазинов Cstore будут проводиться демонстрации самых передовых технологий Apple. Во время 15-минутных выступлений эксперт расскажет клиентам о различных «фишках» iPhone. Эксперты будут проходить тщательный многоступенчатый отбор с обязательным обучением в Apple для развития нужных навыков и знаний.

«Открытие нового Cstore для нас – знаковое событие. И крайне важно, что двери нашего обновленного магазина открылись сразу после старта продаж новых продуктов Apple. Преобразование магазина позволило нам добавить новое оборудование, например, стол для демо-сессий, что сделает покупку техники Apple более атмосферной и осознанной. Безусловно, мы очень гордимся нашим новым проектом групповых демо-сессий. Мы считаем, что он позволит клиентам понимать инновационную технику Apple еще лучше. В дальнейшем мы планируем изменить формат уже работающих магазинов и открыть новые магазины как в столице, так и в регионах», – отметила руководитель сети Cstore Юлия Манзюк.

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