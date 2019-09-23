Cisco представила новые решения для совместной работы

Cisco в ходе 10 ежегодной конференции Cisco Contact Center Summit рассказала о планах использования недавно приобретенных компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Эти приобретения станут основой для создания контакт-центра нового поколения, в котором искусственный интеллект и машинное обучение послужат укреплению взаимосвязей между людьми и организациями.

В ходе конференции речь шла о том, как специалисты и технологии, ставшие частью Cisco в результате приобретения компаний Accompany, Voicea и CloudCherry, предоставят агентам контакт-центров возможности для увеличения суммы сделки (upsell) и продажи дополнительных товаров (cross sell).

В настоящее время портфолио Cisco для контактных центров используют более трех миллионов агентов, которые обслуживают более 30 тысяч различных предприятий.

На конференции Cisco также представила ряд обновлений приложения Cisco Webex Contact Center.

Одной из основных проблем в работе контактных центров остается сложность маршрутизации, т.е. соединение звонящего клиента с тем или иным конкретным агентом. Интеграция сторонних приложений дополнительно усложняет этот процесс. Зачастую страдает качество связи, вплоть до разрыва соединения, при этом расходы, как правило, увеличиваются. Интеграция приложений Webex Calling и Webex Contact Center эффективно решает эту проблему, повышая качество вызовов и снижая расходы. В сочетании с упрощенными процедурами приобретения и внедрения новое облачное решение Cisco обеспечивает повышение качества обслуживания клиентов и улучшает условия работы агентов.

Чтобы контактные центры могли без труда масштабироваться в соответствии с требованиями заказчика, им необходима гибкость облачных решений. Cisco Webex Contact Center обеспечивает масштабирование с единой очередью вызовов, при этом приложение поддерживает до 3000 агентов на одного заказчика (tenant) при неограниченном числе заказчиков на каждую систему. Данное решение обеспечивает более эффективное управление рабочим процессом и издержками, оптимизируя суммарную производительность системы и улучшая совокупный опыт заказчиков.

Для поддержки Webex Contact Center Cisco выделила новые дата-центры в Великобритании и в Австралии. Теперь заказчикам предлагается локальное размещение данных и обеспечение соответствия требованиям регулятора, при этом многонациональные заказчики получают все преимущества унифицированного облачного контакт-центра. Введение в эксплуатацию новых дата-центров существенно повысит оптимизацию ресурсов, а также эффективность капвложений и эксплуатационных затрат.

Приложение Webex Contact Center теперь интегрировано с платформой Webex, и для управления им используется та же система Control Hub, что и для всех остальных продуктов Webex.

«Интеграция технологий когнитивной совместной работы (Cognitive Collaboration) с приложением Contact Center и представление результата в виде облачного решения кардинально меняют ситуацию в отрасли, — сказала Эми Чан (Amy Chang), старший вице-президент и генеральный директор подразделения по разработке технологий для совместной работы компании Cisco. — В основе Webex Contact Center лежат интеллектуальная обработка данных и бизнес-аналитика, и это дает заказчикам возможность ввести в широкий оборот персонализированное обслуживание. В ближайшие месяцы мы продолжим интеграцию различных технологий искусственного интеллекта и машинного обучения с нашими решениями, что позволит обеспечить высочайшее качество обслуживания, которое стимулирует и определяет дальнейшее развитие этой отрасли».