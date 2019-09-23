«Акрон» перенесла работу с российскими клиентами в облако SAP

Группа «Акрон» объявила о первых результатах создания корпоративной системы управления взаимоотношениями с клиентами и товарооборотом с помощью облачного решения SAP Sales Cloud в «Агронова», российской дистрибьюторской сети холдинга.

Взамен отдельных программ в компании появилась единая система, в которой осуществляется взаимодействие с клиентами в процессе сбыта продукции. Автоматизирована подготовка и согласование коммерческих предложений, счетов и договоров и как следствие — снижено количество ручных операций.

SAP Sales Cloud дает возможность учета истории контрактов с контрагентами, ведения планирования и контроля процессов по реализации минеральных удобрений, инициирования и сопровождения сделок, а также создания полной базы договоров и информации о клиентах с историей взаимодействия с ними. Система позволяет в автоматическом режиме формировать весь необходимый пакет документов для ведения сделок.

«С появлением SAP Sales Cloud мы формируем новую культуру ведения данных на уровне всей сбытовой сети и автоматизируем процесс продаж. В итоге, за счет внедрения решения повышается качество работы с клиентами, что положительно влияет на деловую репутацию компании на рынке», — отметил Владимир Харин, генеральный директор «Агронова».

«Химическая промышленность – это одна из отраслей, где активно применяются облачные технологии, машинное обучение, интеллектуальные системы обработки данных и многое другое. Мы надеемся, что новая облачная CRM-система поможет компании достичь рекордных показателей в сбыте продукции, повысить точность прогноза продаж и сделает комфортным процесс взаимоотношения с клиентами», — сказал Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Акрон» владеет собственной дистрибьюторской сетью «Агронова», которая была создана в 2005 году и включает в себя 10 специализированных агрохимических предприятий, которые позволяют обеспечить прямой доступ к потребителям продукции в крупнейших сельскохозяйственных регионах страны. Подразделения «Агроновы» предоставляют услуги по доставке, продаже и хранению минеральных удобрений. Суммарные емкости складских помещений сбытовой сети составляют 189 тыс. тонн.