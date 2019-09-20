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«Программный продукт» и МАИ займутся подготовкой ИТ-специалистов

Бизнес Кадры

«Программный продукт» и МАИ Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) займутся совместной подготовкой специалистов для ИТ-отрасли.

В 2017 году в секторе информационно-коммуникационных технологий было занято 1,2 млн работников, что составляет 1,7 % всего занятого населения России. Сектор показывает положительную динамику роста в доле российского ВВП, причём основной рост происходит за счет ИТ-отрасли, в которой занято 350 тыс работников.

Вместе с тем сфера информационных технологий предъявляет высокие требования прежде всего к практическим навыкам специалистов. В некоторых случаях ИТ-компании не могут найти подходящего разработчика в течение полутора лет! С учётом программы «Цифровая экономика» и государственной политики импортозамещения подготовка специалистов с конкретными практическими навыками является важной задачей российского высшего образования.

Для решения этой актуальной задачи и подготовки специалистов, обладающих необходимыми навыками и компетенциями, ИТ-компания «Программный продукт» и Московский авиационный институт заключили соглашение о сотрудничестве, результатом которого станет участие в реализации трёх совместных направлений подготовки: информатика и вычислительная техника; инфокоммуникационные технологии и системы связи; менеджмент.

В рамках перечисленных направлений будут подготовлены четыре магистерские программы: кибербезопасность инфокоммуникаций; проектирование высоконагруженных интернет-сервисов; HR-аналитика в цифровой экономике; управление процессом разработки программного обеспечения.

Отбор на обучение в новой магистратуре будет происходить на конкурсной основе. Учебный план включает решение проектных задач и подготовку итоговых квалификационных работ.

Преподавателями новых программ станут представители «Программного продукта», которые перед этим пройдут в МАИ специальную методическую подготовку. Помимо чтения лекций «Программный продукта» проведёт в институте серию мастер-классов, воркшопов, митапов, хакатонов и других мероприятий, направленных на развитие практических навыков студентов.

Самые талантливые и трудолюбивые студенты смогут пройти стажировку в крупной ИТ-компании и принять участие в разработке современных информационных систем. В дальнейшем такой опыт станет важным преимуществом при устройстве на работу.

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