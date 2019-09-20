МТС и «Самфар» запустят зрелищный центр МТС Live Arena

МТС и «Корпорация А.Н.Д» (входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого МТС оснастит строящийся «Корпорацией А.Н.Д.» мультифункциональный концертно-зрелищный комплекс современными цифровыми технологиями и станет титульным партнером.

Вместимость шестиэтажного комплекса МТС Live Arena, расположенного на территории, сопряженной с инновационным центром Сколково, составляет 11 500 человек. В МТС Live Arena будет проводиться не менее 130 мероприятий в год, посетить их смогут более 700 тысяч человек. Соглашение между МТС и «Корпорацией А.Н.Д.» заключено на 10 лет с возможностью продления. Комплекс планируется открыть в 2020 году.

МТС построит на площадке высокоскоростную сеть мобильной передачи данных, включая стандарт 5G, оснастит арену проекционными экранами с ультравысоким разрешением, обеспечит зрителям удобную покупку электронных билетов, интегрирует интеллектуальные системы идентификации и контроля доступа, систему безопасности, установит оборудование для VR-трансляций, уникальную цифровую систему навигации внутри сооружения и умную парковку.

«Мы продолжаем экспансию в сферу развлечений. Проект МТС Live Arena комплементарен стратегии развития экосистемы развлечений МТС благодаря синергии с другими цифровыми бизнес-направлениями, в том числе с билетными операторами Ponominalu и Ticketland, решениями на основе технологий виртуальной и дополненной реальности, интерактивной OTT-платформой и собственными развлекательными мобильными приложениями, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Объединение экспертизы одной из крупнейших российских девелоперских компаний «Корпорация А.Н.Д» и компетенций МТС в цифровых технологиях и продвижении новых продуктов позволит предложить новый качественный уровень развлечений и доставку эксклюзивного контента как с точки зрения мировых звезд и их живых выступлений, так и с точки зрения онлайн доставки контента с концертной площадки на смартфоны и другие пользовательские устройства».

«Группа «Самфар» реализовывает амбициозные проекты в самых разных сегментах коммерческой недвижимости. Комплекс, который мы возводим рядом со Сколковским кластером, станет флагманом рынка массовых концертных мероприятий России. Наша площадка – это уникальное сочетание самых современных технологий, архитектурных и дизайнерских решений, логистической доступности. Мы уверены: МТС – оптимальный партнер для развития проекта, который должен перевернуть представления об уровне проводимых в нашей стране шоу. Инновационные продукты, которые наш партнер намерен встроить в пространство МТС Live Arena, обеспечат зрителям ярчайшие впечатления от посещения любого проходящего здесь мероприятия» – сказал генеральный директор «Корпорации А.Н.Д» Саит-Салам Гуцериев.

Международным партнером проекта МТС Live Arena является крупнейшая мировая компания в сфере музыки и развлечений Anschutz Entertainment Group (AEG). AEG управляет более чем 300 аренами, стадионами, концертными залами и конгрессно-выставочными центрами по всему миру. Компания является генеральным продюсером церемонии GRAMMY, основателем и организатором знаменитого музыкального фестиваля Coachella, владельцем самой популярной арены в мире The O2.

Зрительские места арены расположены на нескольких уровнях, что обеспечивает оптимальный обзор сцены из любой точки зала. МТС Live Arena будет полностью соответствовать самым актуальным требованиям сценического оснащения, светового и звукового оборудования. Сотрудничество с AEG позволит МТС Live Arena выйти на уровень лучших мировых концертных площадок.