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Huawei Cloud запускает 43 облачных сервиса на базе процессоров Ascend

Облака

Компания Huawei официально объявила о запуске 43-х облачных сервисов на базе процессоров Ascend. С их помощью компания Huawei стремится предоставить экстраординарные вычислительные возможности для всеобщего доступ к технологиям облачных вычислений и интеллектуальных решений. Хоу Цзиньлун, президент Huawei по продуктам и сервисам на базе облачных технологий и искусственного интеллекта, объявил о запуске новых сервисов в своем основном докладе.

В своем выступлении Хоу Цзиньлун отметил, что 43 новых облачных ИИ-сервиса на базе процессоров Ascend призваны «реализовать невероятный вычислительный потенциал и обеспечить всеобщий доступ к технологиям искусственного интеллекта». В число представленных сервисов входят виртуальные ИИ-серверы (AI Elastic Cloud Servers, ECS), которые более чем вдвое повышают производительность и широко используются для формирования выводов с помощью ИИ, а также обучения ИИ и систем автономного вождения. Были представлены и другие сервисы:

- ImageSearch (поиск изображений) и Content Moderation (модерация контента). Благодаря применению процессоров Ascend 310 быстродействие сервисов повысилось при сокращении стоимости до 30% от первоначальной — и это самый низкий показатель в отрасли. Кроме того, благодаря глубокой программно-аппаратной интеграции с помощью выделенных аппаратных компонентов для быстрой обработки графики, а также реорганизации архитектуры и сжатию моделей значительно улучшается эффективность обработки изображений. Это позволяет снизить предъявляемые рабочей нагрузкой требования и высвободить сетевые ресурсы.

- Первый в отрасли сервис корпоративного класса Knowledge Graph (граф знаний) помогает экспертам улучшить эффективность построения графов знаний на более чем 70%. Инновационная модель на основе знаний упрощает бизнес-процессы, обеспечивая возможности быстрого расширения и обновления графов знаний. Данная модель предлагает возможности извлечения знаний за один шаг, сопоставления информации, конвергенции и управления на каждом этапе жизненного цикла. С помощью процессоров Ascend сервис обрабатывает запросы для десятков миллиардов экземпляров и сотен миллиардов связей за секунды.

- Сервис автономного вождения Оctopus, доступный в облаке Huawei Cloud, функционирует на основе платформы больших данных CarbonData от Huawei. Он эффективно обрабатывает огромные объемы информации, хранит петабайты данных тестирования систем вождения и осуществляет поиск сотен миллионов записей в секунду. Сервис Оctopus, поддерживаемый процессорами Ascend 310 и 910, предоставляет автоматические инструменты (обработка данных, обучение и моделирование) для каждого этапа процесса автономного вождения. Он сокращает выполнение итерационных алгоритмов в системах автономного вождения с месяцев до недель, помогая автомобильным компаниям быстрее разрабатывать продукты для автономного вождения.

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