ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Yota Lab и «Планетарий 1» запускают «Институт перспективных технологий»

Бизнес

В октябре 2019 г. Yota Lab совместно с «Планетарием 1» открывает «Институт перспективных технологий», в котором будут представлены факультеты технологий, дизайна, архитектуры и урбанистики, искусства, стратегии и управления. Официальным партнером института станет Autodesk.

Курсы по дизайну, анимации и CG будут вести резиденты дизайнерской команды Yota Lab, готовящие видео для главных международных форумов страны по заданию Фонда «Росконгресс». Они научат студентов снимать клипы при помощи роботов, делать реалистичные видеоролики с использованием 3D-графики, проектировать и создавать различные устройства и детали интерьера.

Все образовательные программы института будут сопровождаться практикой. Так, будущие архитекторы, дизайнеры и проектировщики поработают на станках ЧПУ, создавая предметы интерьера и высокоточные бионические изделия из металлов при помощи пяти координатных станков. А в рамках программы по урбанистике студенты модернизируют садово-парковые зоны Санкт-Петербурга, в частности займутся озеленением Обводного канала.

«Все наши студенты смогут применить полученные в институте знания на практике. Например, тот, кто учится организовывать мероприятия, попробует свои силы в подготовке выставок и концертов в «Планетарии 1» или «Люмьер-холле». Если это курс съемки при помощи роботов, то в итоге студент получит готовый клип, если это обучение дизайну и архитектуре, то на руках у него будет проект квартиры. При этом все специальности будут сложно переплетены между собой, чтобы на выходе образовывались готовые команды под реальные проекты», — отметил создатель Yota Lab и «Планетария 1» Евгений Гудов.

В зависимости от выбранной программы обучение продлится от двух до шести месяцев. Некоторые программы и лекции будут бесплатными для всех желающих.

Другие материалы рубрики

Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft спешит безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда

Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием

Вирус WannaCry выжил и нарастил активность, но стал бояться «прививки»

В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов

Xiaomi выходит на рынок 8К-телевизоров. Ждать ли обрушения цен

IBM откроет доступ к мощнейшему квантовому компьютеру для всех желающих

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro

Смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет
Показать еще
Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии