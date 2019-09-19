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X-Com модернизировала ИТ-инфраструктуру центральной городской больницы Звенигорода

Интеграция Внедрения

X-Com завершила проект модернизации информационной системы Звенигородской центральной городской больницы. В ходе проекта десятки рабочих мест администрации и лечащего персонала оснащены современным компьютерным оборудованием и печатной техникой.

Рабочие процессы медицинского учреждения, в частности, ведение электронной истории болезни, назначение рецептурных препаратов и др., тесно связаны с применением информационных технологий. В связи с моральным устареванием действующего парка оборудования заказчику потребовалось внедрение оснащение рабочих мест специалистов новыми рабочими станциями и печатным оборудованием.

При реализации проекта X-Com использовала компьютерное оборудование собственного производства, что позволило предоставить рабочие станции с наилучшими показателями цены/производительности, наиболее точно соответствующие задачам сотрудников учреждения. Для работы с бумажной документацией в состав решения включены принтеры Samsung. Были выполнены работы по интеграции оборудования, его настройке и вводу в эксплуатацию.

Выбор подрядчика осуществлялся на основании открытого тендера. Наряду с ценовым предложением, конкурсная комиссия оценивала опыт кандидатов по реализации аналогичных по сложности и объему проектов для государственных учреждений системы здравоохранения. Заметим, что X-Com имеет опыт реализации инфраструктурных проектов разной степени сложности в нескольких десятках медицинских учреждений.

Действующая в компании система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008), в сочетании с многоуровневой системой тестирования на всех этапах производства, гарантируют высочайшее качество продукции. На все оборудование действует трехлетняя гарантия. Развитый сервисный пакет X-Com и постоянно поддерживаемый склад запасных частей гарантируют оперативное устранение любых возникающих неполадок в работе техники.

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