«Цифра» инвестировала $9 млн в разработчика технологии «умного бурения»

«Цифра» приобрела контрольный пакет в компании «Геонавигационные технологии», работающей под брендом Geosteering Technologies, за $9 млн.

Ключевой продукт «Геонавигационных технологий» - уникальный для нашей страны программный комплекс «Геонафт», позволяющий осуществлять максимально точное бурение внутри пласта, помогающего добыть максимальное количество углеводородов.

Выдающиеся результаты сопровождения бурения обеспечиваются совмещением геонавигации, петрофизики и геомеханики в одном продукте и использованием Искусственного Интеллекта для решения задач автоматизированной геонавигации. Разработки «Геонавигационных технологий» увеличивают производительность скважин до 30%, сокращают сроки строительства до 2 раз и при этом снижают производственные и технологические риски, уменьшают непроизводительное время. Экономический эффект в результате бурения с «Геонафт» может достигать 1,5 млн долларов в год с одной скважины. С помощью ПК «Геонафт» уже сопровождено бурение более 4000 скважин, как на суше, так и на море.

Глобальный рынок цифрового месторождения оценивается в более чем $3,3 млрд.

По итогам 2018 года почти половина (48%) от общей проходки приходится на горизонтальное бурение, это на 19% выше, чем было в прошлом году. Количество вертикальных скважин продолжает критически снижаться, одновременно с этим все острее встает вопрос поддержания рентабельности, в частности, в сфере шельфовой добычи в Арктике.

«Цифровое направление является одним из самых перспективных на рынке высоких технологий в нефтедобыче. Эра простого вертикального бурения на традиционных месторождениях заканчивается, а будущее — за технологиями, которые позволяют оставаться эффективным и при разработке сложных запасов. Эта инвестиция позволит “Цифре” создать технологический плацдарм на нефтесервисном рынке в России и за рубежом. До конца 2020 года мы планируем выйти на традиционные рынки добычи нефти, в частности, в страны Персидского залива и Юго-восточной Азии», — сказал Игорь Богачев, генеральный директор «Цифры».

Компания «Геонавигационные технологии» была создана в 2010 году выходцами из Shell и Schlumberger. Является ведущим поставщиком решений и сервисов для оптимизации бурения в режиме реального времени — от комплексного инженерного сопровождения строительства скважин до подбора дизайна гидроразрыва пласта. В настоящее время у компании 3 центра сопровождения бурения: в Тюмени, Санкт-Петербурге и Москве. Коллектив компании включает высококлассных специалистов, как в нефтегазовой области (петрофизики, геомеханики, геонавигации, инженеры по строительству скважин), так и в ИТ (программисты, тестировщики, специалисты по пользовательскому интерфейсу и разработке алгоритмов).

На сегодняшний день клиентами «Геонавигационных технологий» являются ведущие нефтедобывающие компании России, в числе которых «Газпром нефть», «НК «Роснефть» «НГК Славнефть», АНК «Башнефть», «Лукойл» и другие нефтегазовые и нефтесервисные компании.